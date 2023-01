Antonio Caballero y un “rendimiento inmediato” en el Córdoba CF

Un jugador que espera caer de pie y comenzó su particular objetivo con un grandísimo rendimiento. El mercado invernal hace que los movimientos persistan en el tiempo e incluso los planes que previamente parecían más que asentados, pues cambian de la noche al día. De hecho, la salida de Álex Bernal permutó la estrategia de una dirección deportiva que puso su foco en Antonio Caballero para dar más solidez al centro del campo blanquiverde. Aun así, su llegada el pasado jueves hacía prever que su inclusión en el primer equipo blanquiverde estuviese muy complicada, pero su rendimiento en los dos primeros entrenamientos sorprendió a un Germán Crespo que decidió dar entrada a un jugador jienense que agradeció la confianza mostrada en su figura durante su comparecencia con motivo de su presentación como nuevo futbolista del Córdoba CF.

En primera instancia, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha alabado la trayectoria de un Caballero que, con 29 años, “está en el mejor momento” para llegar a la entidad blanquiverde. “Suma una solución al problema que teníamos con la salida de Álex Bernal. Su llegada ha sido productiva porque con dos entrenamientos pudo completar la totalidad del partido. Su actuación fue buena a pesar de la derrota del equipo. Ojalá haga una buena trayectoria con el equipo y pueda ayudar a cumplir el objetivo que deseamos. Conseguimos fichar del San Fernando una vez que terminó el partido de allí. Para nosotros fue una alegría porque tuvimos una solución al problema que teníamos en el mediocampo”.

Tanto es así que Juanito espera que el centrocampista jienense pueda hacer lo que Gudelj hizo en su día, cuya llegada trae consigo muchas similitudes con la que tuvo el central serbio neerlandés. “Gudelj cayó de pie y la actuación de Caballero el pasado día fue magnífica. El jugador viene perdiendo algo de dinero con respecto a lo que estaba ganando en San Fernando. Gudelj vino bien y salió bien y ojalá que Caballero tenga la misma suerte. Es un jugador que puede dar más estabilidad en el centro del campo, tiene más potencia y es de calidad. El otro día ya le metió un gran pase a Antonio Casas. Lo que se vio el otro día, con más rodaje, es lo que buscamos de él”.

Por su parte y tras agradecer la confianza del club en su figura, Antonio Caballero ha remarcado lo bien que se encontró en su debut con el club blanquiverde gracias a sus compañeros y ha analizado su aterrizaje en el Córdoba CF. “Fue todo muy rápido. Después del partido que nos enfrentamos al Córdoba, yo ya quería salir del San Fernando. Contactaron conmigo y no me lo pensé. El rendimiento tiene que ser inmediato por el club que es. Tengo que intentar ayudar al equipo a conseguir los objetivos y a ayudarlo antes y fuera”, ha apuntado un futbolista jienense que desconoce si hubo contactos con la entidad califa durante la anterior temporada y ha afirmado la dificultad que entraña el próximo encuentro ante el San Sebastián de los Reyes. “Vienen ellos en una mala racha, pero en un partido no se puede ver esto. La segunda vuelta todos los equipos se van a jugar algo y tenemos que encontrar con sus puntos débiles para sumar los tres puntos”, ha culminado.