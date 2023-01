Juanito: “Hemos manejado mal los tiempos de algunas situaciones”

El mercado invernal no se ha terminado para el Córdoba CF. La escuadra blanquiverde está viviendo unas horas de infarto en cuanto a movimientos se refiere y no van a escasear en un futuro a corto plazo. Aprovechando la presentación de Antonio Caballero como nuevo jugador del Córdoba CF, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la actualidad califal y no se ha escondido a la hora de responder las situaciones de Adrián Fuentes y José Cruz, así como las próximas altas que podrían suceder. “Este mercado es bastante complejo y está abierto para todos”, ha explicado.

En primera instancia, Juanito ha descartado en primera instancia la llegada de un mediocentro que tan solo podría aterrizar en Córdoba si se tratase de un futbolista “muy interesante y que mejorara de largo”, ya que han habido muchos cambios con respecto al inicio del mercado invernal. “Teníamos previsto de que si abandonaba algún jugador no sub 23, pues sabíamos qué hacer. Lo de Álex Bernal ya supone cambios y la llegada de Caballero refuerza esta posición. La opción de traer a un centrocampista nuevo pues es muy complicada”, por lo que Christian Delgado podría quedarse en tierras califas. “Si viniera otro jugador de lo que estaba hablando, pues nos plantearíamos de que Christian saliera a otro equipo. Se podría quedar con más participación, pero los tiempos no los marcamos nosotros”.

La salida a petición de José Cruz, confirmada

Y es que el director deportivo del Córdoba CF ha anunciado la noticia hecha a voces durante la mañana del miércoles. “José Cruz va a salir. Tiene firmado todo con nosotros a falta de recibir las noticias del UCAM Murcia. Nos ayudó mucho en la consecución del ascenso y a pesar de que su participación ha sido menos habitual que el curso pasado, nos ha ayudado y ha peleado por el puesto con Jorge. Intentaremos cubrir su baja”, ha añadido un Juanito que tampoco ha cerrado la puerta a que promocione un jugador concreto del filial a suplir la salida del zaguero cordobés. “Con la salida de José Cruz nos quedamos con José Alonso y Geovanni ya estaba participando con el primer equipo. Ahora con la salida de José, su rol aumenta y con Geovanni tengo mucha confianza. No es peor que ninguno de los jugadores del primer equipo. Le ha faltado regularidad, pero apuntaba a lo más alto. Ya tiene la experiencia de jugar en esta categoría. Ha jugado muchos minutos en esta categoría. Aquí creo que lo hemos recuperado, es de los mejores jugadores en el filial y si se le da oportunidad, creo que rendiría a un buen nivel”.

Por otro lado, el directivo blanquiverde ha explicado la complejidad que existe en el mercado invernal, muy diferente al que se puede encontrar durante el verano. “Este mercado es bastante complejo y está abierto para todos. Hay muchos menos jugadores disponibles y los jugadores que más apetecen pues son importantes. La baja de José ya se estaba enquistado mucho. El jugador no fue titular esta semana y ya había pedido la marcha. Tiene 34 años y tiene una oferta importante. Si esperábamos mucho pues podía perjudicar a su operación. Podemos tener la ficha disponible y no dependemos de la salida de otros jugadores”.

La más que posible continuidad de Adrián Fuentes

Entretanto, Adrián Fuentes ha sido uno de los protagonistas después de la derrota frente al Real Balompédica Linense y Juanito cierra la puerta a su salida en primera instancia. “Creemos que puede aportar mucho en el Córdoba y sus estadísticas son buenas, pero creemos en la dirección deportiva que es joven. Si le facilitamos la salida a José Cruz es porque entendemos que no podemos pedir nada. El caso de Adrián Fuentes es diferente. Puede jugar en cualquier categoría y su participación aquí no es excesiva, pero no nos podemos desprender de su figura porque nos puede vacunar aquí en play off. Han salido informaciones de una cantidad que veo que es razonable. Podemos escuchar las ofertas pero no podemos dejar que se vaya gratis”.

De hecho, el jugador madrileño tuvo en sus manos una oferta de renovación que él y su agencia rechazaron. “Le hacíamos un año más al que cumplió por objetivos y los tiempos mandan. Su participación no es tan favorable para sentarnos a una posible renovación. Si el jugador logra ser más importante, pues nos podríamos sentar con él como con otros que están con una situación parecida”, ha explicado un Juanito que quiere desmarcar esta situación con respecto a la que pueden tener Álex Bernal o José Cruz. “El fútbol se mueve por puestos, posiciones y la capacidad de un centrocampista -Álex Bernal- para que te haga daño, que te lo puede hacer, no es lo mismo que un atacante. Son más decisivos los jugadores que participen en las ocasiones de gol. Por otro lado, José Cruz se va a una categoría inferior”.

Las declaraciones de Germán Crespo, un error al que no hay que darle “mayor importancia”

La última comparecencia del técnico nazarí también ha sido objetivo de polémica durante las últimas horas y el director deportivo ha querido generalizar la actuación de todos los activos del club. “Hemos manejado mal los tiempos. Pero no solo el entrenador, sino que los jugadores y nosotros. Todos cometemos errores y no pasa nada. La situación de cada jugador hay que tratarla de manera individual y hay que afrontar la situación con naturalidad. Tenemos que manejar mejor las situaciones y no hay darle mayor importancia. Hay más situaciones más complejas como la de Cruz que la de Fuentes. No es lo mismo ir a por un jugador de 30 que a uno de 25 años. Cada situación hay que tratarla de manera individual. Espero que se quede Fuentes y su situación es perfectamente reconducible desde esta misma semana”.

Asimismo, otro de los problemas que maneja el club en la actualidad es el tema de las expulsiones y Juanito es partidario de no caer en provocaciones ya que es una categoría muy “igualada” y estar en inferioridad numérica “condiciona mucho”. “Con la segunda parte que hizo el equipo, llegando más al área y estando mejor que el partido ante el Pontevedra, el hecho de perder cambia la perspectiva. Tenemos que manejar el tema de las tarjetas porque somos un equipo limpio, que no recurrimos al juego sucio y el caso de Simo que entre en una provocación de un rival que fue más listo. En ese ímpetu de Simo de decir que aquí estaba él pues soltó la mano. No le impacta en la cara y el jugador se fue al suelo. De los errores se aprende y esperemos que nos haga más fuertes”.

Canario, un nombre que interesa a la dirección deportiva

Las bajas tienen que suplirse por nuevas altas y el Córdoba CF tiene claro que la posición a reforzarse, además del central, tiene que ser el extremo y ya hay un jugador que ha sonado en las últimas horas. “Canario es un jugador que gusta, pero hay muchos jugadores. Con la ficha de José podemos incorporar a cualquier jugador, pero Canario es difícil que salga porque juega en su equipo. Estamos a la expectativa con esa ficha que se abre. Cuando no depende de nosotros pues está complicado. Podemos presentar los números donde nos podamos mover, pero estamos intentando jugadores de central y no solo Canario. No es fácil hasta que tengamos el sí del equipo”.

Por otro lado, la posibilidad de que Calderón pueda actuar en esta demarcación es una posibilidad, aunque, en palabras de Juanito, “no es fácil cambiar de posición”. “Puga lo tiene constante , por ejemplo, pero calderón no te va a ser un partidazo de extremo porque es difícil. Es un jugador que a los 25 partidos renueva y está ahí. Nos da tranquilidad, pero no quiere decir que no sea un jugador que en breve sea de los que queramos renovar. Las renovaciones pues a mí me gusta esperar. No sabemos todavía donde estaremos. Podemos ser campeones, pero también nos podemos quedar sin play off. Hay que dejar correr los tiempos, asegurarnos ese play off. Calderón es un jugador que por su edad ojalá lo podamos tener en propiedad porque puede rendir en cualquier categoría”, ha culminado.