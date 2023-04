Antonio Caballero: “Hay que tomarnos este partido como una final”

De llegar y ser titular en sus cinco primeros partidos como blanquiverde, a disputar apenas minutos en las siguientes jornadas con Germán Crespo en el banquillo. Antonio Caballero ha vivido una auténtica montaña rusa desde que aterrizó en El Arcángel durante el pasado mes de enero y parece que ha vuelto a recuperar la regularidad perdida gracias a Manuel Mosquera. El técnico gallego le ha dado la importancia que tenía al principio y en sus dos primeros encuentros como entrenador del Córdoba CF ha querido apoyarse en un doble pivote formado por Caballero y Diarra. Por ello, el centrocampista jienense ha comparecido ante los medios de comunicación y ha expuesto que, a pesar de la ausencia del profesional hispano maliense, este partido tiene que ser tomado como una “final”.

En primera instancia, Caballero ha querido diferenciar tanto a Germán Crespo como a Manuel Mosquera. “Al final son dos tipos de personas totalmente distintas. En el ámbito del juego de lo que quiere transmitir pues también hay diferencias pero el objetivo sigue siendo el mismo que es conseguir la victoria”, ha explicado un futbolista que ha catalogado este encuentro como “una final”, de cara a conseguir el play off. “Opciones siguen habiendo pero tenemos que tomárnoslo como una final. Ahora vienen tres partidos en una semana y esos partidos nos van a decir si vamos a estar en la pelea o no. Hay que tomárselo como una final”.

Por otro lado, la ausencia de Diarra es crucial, aunque no decisiva, ya que según Caballero, le toque a quien le toque, lo va a hacer “de maravilla”, admitiendo que la dinámica negativa es un motivo de peso para no levantar cabeza, pero sin servir de excusa. “La cabeza mueve montañas y si la cabeza no se mueve en situaciones pues... Es una dinámica muy negativa y de mucho recorrido. Si la cabeza no va, las piernas te pesan. Lo que antes decidías bien pues ahora no. Va de la mano. No tenemos que buscar excusas y ser de cabeza muy fuerte este fin de semana”.

Entretanto y refiriéndose a su rival, Antonio Caballero ha afirmado que el Deportivo de La Coruña es un rival referente dentro del Grupo I de Primera RFEF y no quiere relajaciones gracias a las bajas que trae el equipo gallego para este encuentro. “Es un club de superior categoría, una plantilla de elegidos. Tienen sus defectos y tenemos que sacar nuestras virtudes. Es una de las mejores plantillas de la categoría”. “Lucas Pérez es un jugador diferencial pero no hay que tomárselo así. El Deportivo es el Deportivo y sigue teniendo una buena plantilla”, ha culminado.