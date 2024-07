El ambicioso plan del Córdoba CF para el futuro de El Arcángel

El Córdoba CF ya puede llamar al estadio El Arcángel como su hogar. Tras más de treinta años de intentonas fallidas, de promesas incumplidas y de una situación precaria que dejaba al club como un 'okupa' en su propio estadio, finalmente ha llegado el día en el que Ayuntamiento y club han llegado a un acuerdo para la cesión del edificio municipal más costoso de Córdoba a la entidad futbolística. Todo ello se ha escenificado en un acto acontecido sobre el césped de El Arcángel en el que han comparecido tanto Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, como José María Bellido, alcalde de Córdoba.

Así, en el acto se ha hablado sobre el proceso de cesión y el trabajo que ha habido que realizar para llegar a este punto, aunque también se han aclarado las reformas que se realizarán en un periodo corto de tiempo para adaptar la instalación a la llegada del Córdoba CF al fútbol profesional. Será mucho más sencillo que hasta ahora, sin duda, puesto que el Córdoba CF será por primera vez un inquilino legal en su estadio, y podrá acometer las mejoras y reformas que considere oportunas, eso sí, siempre con el visto bueno del Ayuntamiento de Córdoba. La cesión, por cuatro años más otros cuatro prorrogables, contempla un pago del club a la alcaldía de 110.000 euros anuales, así como la cesión del recinto al consistorio durante 14 días al año sin coincidir con competiciones oficiales del club.

Sin embargo, el proyecto es mucho más ambicioso. Esta cesión por cuatro años prorrogables no es más que una prórroga para seguir trabajando en los temas administrativos que separan al Córdoba CF de ese proyecto magno de remodelación completa del estadio, que llevará consigo la construcción de una nueva tribuna. “La 'gran transformación' está dentro de ese plazo máximo que esperamos no agotar”, ha explicado Monterrubio, aunque todas las “tomas de decisiones de medio-largo plazo están condicionadas por la situación deportiva, porque eso hace crecer o disminuir los ingresos económicos”, y en el fútbol profesional, “las inyecciones económicas externas no son la fórmula de trabajo”.

Fernández Monterrubio ha aclarado que la intención es “convertir el estadio en un centro de ingresos, no en un centro de gastos como es a día de hoy”, y que “a partir de ahí genere valor”, ya que “en la Liga de Fútbol Profesional, tenemos el límite de coste de plantilla deportiva -límite salarial-, y todo lo que gastemos lo restan ahí”, por lo que “en este primer año tenemos que ser muy prudentes con lo que hacemos”. “LaLiga nos exige una serie de requisitos que no vamos a poder cumplir para principios de temporada porque el play off nos ha hecho perder un mes de tiempo y de actuaciones en el estadio; y por una cuestión de recursos que no podemos destinar a esto. De cara a inicio de temporada vamos a solucionar lo imprescindible gastando lo menos posible. En años sucesivos, haremos mejoras a nuestros aficionados y mejoras que nos permitan ingresar en nuestro estadio”.

Así, mientras se trabaja en adecuar el estadio, se seguirá “trabajando en el proyecto a largo plazo, que debemos definir y hablar con el Ayuntamiento, ya que no es solo una actuación en el estadio, sino que es urbanística y eso requiere compartir muchos planteamientos de lo que nos gustaría hacer y lo que permite el plan urbanístico”. Se busca actualmente encontrarle “un sentido” a ese proyecto ya hecho, que a día de hoy, Monterrubio ha reconocido que “no se lo veo”. “No nos podemos meter en grandes inversiones sino sabemos la rentabilidad que vamos a tener, ha explicado, poniendo como ejemplo el tan rumoreado hotel: ”para 'pintar' un hotel necesito un estudio de mercado, un operador hotelero interesado y saber que esta zona vaya a funcionar, así como saber si son 50 o 150 habitaciones y cómo lo vamos a gestionar“, ha explicado, enfatizando que no quiere decir que esto sea ”una idea plasmada“.

Pero esa idea de estudio previo es la que buscarán “expandir a todo el proyecto”, ya que “ideas hay muchísimas, pero hay que trabajarlas y encajarlas, y hablar con el alcalde para preguntarle si se puede hacer, porque a lo mejor la ley no lo permite”. Por lo tanto, “administrativamente se va a un año largo solo de tramitación”, y aunque todos tienen “muchas ganas de que el estadio esté nuevo”, tienen que “encontrarle el sentido y, a partir de ahí, buscar los recursos”. Además, a todo ello hay que sumarle “una Ciudad Deportiva que cubra nuestras necesidades”, porque “las actuales no las cubre, y mucho menos las futuras”.