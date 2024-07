El Arcángel ya es, oficialmente, del Córdoba CF

Sobre el césped de El Arcángel, con la vetusta tribuna del estadio como fondo, pero con la sonrisa de satisfacción de haber puesto fin a más de tres décadas de uso en precario de la edificación municipal más costosa de Córdoba. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, han protagonizado a primera hora de la mañana un acto sobre el verde del coliseo cordobés en el que se le han hecho entrega al club de los documentos mediante los cuales, la entidad blanquiverde pasa a regir, al fin, su propio estadio de fútbol. Posteriormente, ambos han tomado el turno de palabra para explicar la situación.

Antonio Fernández Monterrubio: “Lo normal no puede ser algo extraordinario”

En primer lugar, el CEO de la entidad ha comenzado agradeciendo el esfuerzo para llegar a este punto, y se ha mostrado “muy satisfechos”, en un “día histórico”. “Lo normal no puede ser algo extraordinario. 30 años después, el Córdoba CF deja de ser un 'okupa', deja de estar en una situación de precario, solucionando una situación enquistada. El estadio pasa a pertenecer, no entero, pero sí la parte que usamos, al Córdoba CF. Seguimos trabajando en algo tan simple como la búsqueda de la normalidad. Lo normal no puede ser algo extraordinario en el Córdoba CF: que la ropa tiene que llegar en tiempo y forma, que la tienda oficial del Córdoba sea del Córdoba y que el equipo esté como mínimo en Segunda División”, ha aseverado.

Por otro lado, se ha mostrado ambicioso, reafirmando que quieren “seguir mejorando, y esa mejora y esas ganas de crecer pasan por normalizar lo extraordinario. No es normal tener un estadio a medio hacer desde hace décadas. No es normal la incomodidad que soportan nuestros abonados en el acceso al estadio. No es normal tener una tribuna en las condiciones que la tenemos. Y, por supuesto, no es normal tener un terreno de juego, un césped, porque no teníamos el estadio, que solo explotamos dos días al mes. Hoy conseguimos avanzar”, ha explicado el regidor del club.

Una solución transitoria para una cesión futura a cincuenta años donde construir “un nuevo El Arcángel”

Por ello, aunque están “avanzando”, también ha apuntado que no se conforman con “esta cesión transitoria de 4 + 4”, ya que es una “solución transitoria, una solución puente, para llegar a una cesión del estadio de larga duración por encima de 50 años que permitan rentabilizar la gran inversión que necesita el estadio: construir un nuevo Arcángel. Este es el objetivo a medio y largo plazo”.

Para ello, “el club necesita la seguridad jurídica que le permita hacer una inversión a muy largo plazo y dotar de utilidad al estadio para ofertar múltiples servicios en El Arenal”, ya que “desde el primer día Infinity dijo que no traía solo un proyecto deportivo, sino un proyecto para la ciudad”, y “para poder avanzar en este proyecto y además para darle sentido, lo primero es el fútbol. Ahora estamos en Segunda División, y nos proponemos estabilizar deportivamente el proyecto y hacerlo sostenible económicamente”.

¿Qué cambios se verán a corto plazo en El Arcángel?

Por todo lo explicado con anterioridad, Antonio Fernández Monterrubio ha explicado que “el estadio necesita una serie de mejoras por una mera cuestión de mantenimiento, ya que son 30 años”, así como “para la adaptación al fútbol profesional”, para lo que están “trabajando con poco tiempo y con pocos recursos”. Por lo pronto, al ser obligatorio la instalación del VAR, ya se están “haciendo las obras necesarias en la bocana de fondo sur para instalar la tecnología del VAR”, así como se trabaja en “instalaciones de cámaras que no teníamos el año pasado por todo el estadio”, además de progresar en “la 'U' televisiva con publicidades LED”, hecho que requiere “inversiones importantes en temas electrónicos”. Los trabajos ya han comenzado en El Arcángel, y a la par, el Córdoba CF buscará hacer “mejoras para los abonados, sobre todo en tribuna, así como en algunas puertas y en accesos de minusválidos”

Sin embargo, los trabajos en la iluminación, aunque necesarios y urgentes, tendrán que esperar. “No podemos actuar de forma importante en la iluminación por falta de tiempo y presupuesto, tendremos que hacerlo al final de la próxima temporada”, ha adelantado Monterrubio, mientras que ya sí se trabaja en el césped, “corriendo todo lo que podemos para que lo podamos tener para el partido de presentación”, y a todo ello se le sumarán “adecuaciones internas, temas de comunicación y protocolo, y pequeñas actuaciones” para así cumplimentar las 108 páginas de auditoría que recibió en el día de ayer el Córdoba CF en lo que respecta a su estadio por parte de LaLiga“.