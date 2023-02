Alberto Jiménez y la ilusión de “aportar” al Córdoba CF

Terminado tanto el mercado de invierno como el de la agencia libre, al más puro estilo NBA. El Córdoba CF ya tiene que centrarse única y exclusivamente en lo que suceda en los terrenos de juego, pero, con anterioridad, el movimiento de entradas y salidas ha desviado la atención, lo que ha provocado, unido a varios aspectos, una crisis de resultados. De hecho, las dudas han aparecido en el entorno blanquiverde y solo se pueden disipar con victorias. Por ello, y con el objetivo de dar las armas pertinentes al técnico Germán Crespo, la entidad califa ha presentado a Alberto Jiménez como última incorporación a lo largo de la presente temporada.

De líder a colista: el Córdoba CF se deshace en los siete últimos partidos

Más

El jugador canario llega al Córdoba CF después de no encontrar equipo desde el ascenso conseguido con el Albacete Balompié a lo largo de la pasada campaña regular, por lo que, el propio futbolista, ha afirmado que necesitará “dos o tres semanas” para reincorporarse a un plantel blanquiverde que se interesó en su figura mediante Raúl Cámara, secretario técnico. “Estuvimos hablando con Raúl, compañero en el Tenerife y también hablaron con los agentes. En dos o tres días se hablaron las cosas, nos pusimos de acuerdo y también tenía ganas después de estar seis meses sin competir. Quiero conseguir los objetivos con el Córdoba CF”, ha explicado un Alberto Jiménez que ha recalcado lo “mal” que se pasa al estar en esta situación. “Son muchos días de soledad, de entrenar solo. Es la primera vez que me pasa en mi carrera y se pasa mal, pero con esfuerzo y ganas se consiguen las cosas. Me llamó el Córdoba y aquí estoy para ponerme a punto para aportar mi granito de arena”.

Por otro lado, el de La Oliva ha detallado que puede desempeñar tanto la posición de central como de mediocentro y ha recordado el último gol que pudo materializar en su carrera deportiva hasta la actualidad, el que valió, a la postre, un ascenso deseado para el Albacete Balompié. “Fue un poco de suerte, pero fue un gol bonito. Íbamos perdiendo, empatas y vas a la prorroga. Se vive bonito y ojalá repetirlo aquí en Córdoba”. Entretanto, Jiménez ha afirmado que varios de sus compañeros le han aconsejado firmar por el club blanquiverde. “El Córdoba es un club histórico, me he enfrentando mucho a este club en Segunda y la afición hay mucho ambiente en este estadio. Estoy muy contento aquí y ojalá la temporada que viene estemos en otras circunstancias”.

Juanito y una actualidad blanquiverde tanto interna como externa

Varios son los tema de actualidad que están viviendo el club blanquiverde en los últimos días, aunque el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha aprovechado la oportunidad que le ha dado la presentación de Alberto Jiménez para, primeramente, detallar que el contrato de este último jugador en llegar es para final de temporada, sin opción a una campaña más en función de objetivos, aunque le abre la puerta si su continuidad es la esperada. Entretanto, el dirigente del Córdoba CF se ha mostrado abierto para “ayudar” a la mala situación que está viviendo la Primera RFEF en la actualidad. “Si han habido algunos clubes que han mostrado su disconformidad pues nosotros pensamos que es una categoría buena y bonita, pero económicamente no da para todo. El Córdoba CF hará pública su decisión, pero ahora mismo hay que esperar”.

Para finalizar, Juanito ha incidido en la mala racha que está pasando actualmente el plantel dirigido por Germán Crespo. “Son situaciones normales que pasan casi todos los clubes. No podemos obviar que estamos en este bache. Siempre he pensado que lo que mas preocupa es el juego del equipo. Si el equipo vuelve al juego de antes, pues los resultados están al llegar, pero el juego ha brillado por su ausencia en los últimos dos o tres partidos. Contra Unionistas pues se vieron brotes verdes y hay que ir poco a poco. Creemos que es insuficiente la mejoría, pero cuando demos pequeños pasos, pues cambiará la cosa. Ahora mismo estamos apostando para estar en las posiciones altas”, ha culminado.