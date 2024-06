El agradecimiento desde la cúpula del Córdoba CF

Un último mensaje desde lo más alto. Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, ha publicado una carta de agradecimiento dirigida a toda la afición cordobesista, una vez finalizados los actos de celebración por el ascenso a Segunda División y antes de seguir trabajando en la planificación de la próxima temporada. El dirigente blanquiverde ha querido dar las gracias a la ciudad por “su implicación y compromiso con el club durante la temporada y, especialmente, en el play off de ascenso”.

Monterrubio, que se mostró como un integrante más durante la celebración, estando totalmente implicado, tendrá “para el recuerdo” ese paseo en el bus descapotable y “la ilusión con la que nos miraban familias enteras desde los balcones de sus casas, engalanados para la ocasión con banderas y bufandas”, así como “las lágrimas de los jugadores al llegar a la plaza. También me quedo con las visitas de Koki a los colegios para el asombro de la inocencia infantil o los autobuses transmitiendo el mensaje de que estamos volviendo”.

Todo ello fue un caldo de cultivo para lograr el gran objetivo de la promoción, donde también han resultado fundamentales las instituciones, además de patrocinadores y las peñas oficiales de la entidad.

Y, sobre todo, “quiero agradecer a toda Córdoba su participación activa en este play off. Y no me refiero solo al Reino lleno o cómo lucieron el mosaico y el tifo. Hablo de cada cordobés que se ha ilusionado con su equipo aunque no sea asiduo a El Arcángel, del orgullo de colgar la bandera en el balcón de casa, de salir a la calle con la blanquiverde o el esfuerzo de tantos por acompañar al equipo sin importar donde jugase”, junto a “esos más de 40.000 cordobesistas con los que tocamos el cielo en Las Tendillas”.