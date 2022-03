Más afición para la batalla: el Córdoba CF venderá 500 entradas más

El Córdoba CF no estará solo en el Estadio El Maulí durante la jornada que se disputará este mismo domingo. La entidad blanquiverde volvió a la senda de la victoria el pasado fin de semana ante el Mensajero y dejó atrás la alineación indebida que le costó la derrota ante el San Fernando en la Ciudad Deportiva Maspalomas. Sin embargo, la exigencia que muestra este club tanto a sus jugadores como a miembros de la directiva es tan alta que el vestuario dirigido por Germán Crespo no puede caer en un exceso de confianza y visitará Antequera en la próxima cita liguera para mantener esta tendencia positiva. Además, el plantel cordobés no estará solo en la localidad malagueña y las propias redes sociales del equipo cordobés han comunicado que este apoyo será mayor que el esperado desde un primer momento.

En efecto. La entidad blanquiverde anunció una oferta de quince euros para que todos los abonados al Córdoba CF -más tarde abrió dicha posibilidad a aficionados no abonados- disfrutasen de viaje más entrada, disfrutando así del partido que enfrentará al club califal y al Antequera el próximo domingo en El Maulí. Para satisfacer toda la demanda, la directiva cordobesa optó por pedir 300 entradas al equipo malagueño, pero pronto ha visto que es insuficiente y, tras acabarse la primera remesa, las redes sociales del plantel dirigido por Germán Crespo ha comunicado que ya están disponibles otras 500 localidades más, por lo que cerca de 1.000 aficionados podrán animar a los suyos en una cita de vital importancia para sus aspiraciones.

Y es que el Córdoba CF tiene otra oportunidad de oro para asentarse aún más en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF. La entidad blanquiverde viajará hasta la provincia malagueña para medirse al Antequera y con la mirada también puesta en lo que puede deparar en el enfrentamiento que medirá al Cacereño y al Mensajero en La Palma. El conjunto extremeño es el único plantel que está consiguiendo mantener el ritmo de los califas en el último tramo liguero y una mala racha de este equipo podría acercar rápidamente al ascenso a los de Germán Crespo. Sin embargo, el cuadro cordobés depende de sí mismo para estar la siguiente temporada en Primera RFEF y todo pasa por ganar en El Maulí, un estadio donde estará repleto de hinchas cordobesistas.