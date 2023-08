El cordobés Andrés Cuenca vuelve a ser convocado por la selección española

Andrés Cuenca sigue dando pasos de gigante en su escalada por las categorías inferiores del fútbol y, tras despuntar con la selección sub 16 en pasadas citas, y seguir con su buen estado de forma con su equipo, el FC Barcelona, ahora ha vuelto a ganarse la llamada de la selección sub 18. El central, de apenas 16 años, es natural de Adamuz y, tras criarse en el CD Avejoe, un pequeño club de su municipio, y en el Villafranca, donde se asentó como un gran central de futuro, pasó por las categorías inferiores de Córdoba CF y Sevilla FC antes de recalar en el FC Barcelona.

Andrés Cuenca, la promesa cordobesa que ya deslumbra con España

Más

Sus actuaciones no pasaron desapercibidas para la selección, que lo ha convocado en diversas ocasiones para las categorías sub 16 y sub 15. Sin embargo, su gran oportunidad surgió a principios de verano, cuando fue incluido en la prelista de la selección española sub 19 para la Eurocopa de Malta. Pese a que, finalmente, no sería llamado para el torneo, ha seguido siendo un asiduo de 'La Roja', y ha defendido al combinado nacional en varios torneos, como es el caso de la Football Federations Cup, donde, junto a sus compañeros de la sub 16, se alzó como campeón ante las selecciones de Bélgica, Japón, México, USA, Inglaterra, Alemania y Gales.

Ahora, una nueva oportunidad de seguir subiendo escalafones en las categorías inferiores de la selección española ha llegado. José Lana, seleccionador que dirigirá a la sub 18, ya ha hecho pública la lista de jugadores convocados para acudir a una serie de sesiones de entrenamiento que tendrán lugar la semana del 28 de agosto en la localidad alicantina de Alfaz del Pi, siendo la primera convocatoria de la temporada 2023-24. Se alojarán en las instalaciones del Albir Garden Resort -lugar donde se alzó como campeón de la Football Federations Cup- y estarán concentrados hasta el jueves, 31 de agosto.

La lista completa está formada por Daniel Muñoz, David Arza, Jorge Rajado, Óscar Bazaga y Álvaro Moreno, del Atlético Madrileño; Alejandro Granados, del Brujas; Pau Prim, Alexis Olmedo, Héctor Fort, Marc Guiu, Pau Cubarsí, Andrés Cuenca, Albert Navarro, Marc Bernal, Quim Junyent, Juan Hernández y Guillermo Fernández, del FC Barcelona, Francisco Pedro Árbol y Hugo López, del Granada CF; Borja Cortina, del Levante UD; Izan Merino, del Málaga CF; Hugo Wauthier, del Celta de Vigo; Lluc Castell, del RCD Espanyol; Rodrigo Marina, del Real Betis; Óscar Mesa, Roberto Martín, Jesús Fortea, Daniel Yáñez y Paulo Iago, del Real Madrid; Jon Martin, de la Real Sociedad; Raúl Jiménez, Pablo López y David Otorbi, del Valencia CF; y Igor Venancio Oyono, del Villarreal CF.