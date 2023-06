Andrés Cuenca, la promesa cordobesa que ya deslumbra con España

Si hay algo claro en el mundo del fútbol de hoy en día, es que cada vez es más difícil destacar en una disciplina cada vez más exigente, complicada y repleta de grandes talentos. Sin embargo, Córdoba siempre ha destacado por ser buena cantera de futbolistas, tanto en lo que se refiere a su capital, como a los municipios de la provincia. Y, la historia de hoy no es una excepción, puesto que las miras se fijan ahora en Adamuz, en un joven prospecto que, ya desde bien pequeño, comenzó a destacar y a llamar la atención de los ojeadores de los equipos más punteros del mundo y, así, emprendió un corto -aún- pero increíble trayecto hasta recalar en el FC Barcelona.

Andrés Cuenca (Adamuz, 2007) es un joven de tan solo 16 años que ya ha maravillado a muchos aficionados al fútbol y que, pese a su corta edad, ya defiende las camisetas tanto del FC Barcelona como de la selección española. Comenzó su andadura en el mundo del fútbol con el CD Avejoe, un pequeño club de su municipio, pero pronto puso rumbo hacia el Villafranca, donde ya comenzó a asentarse en el deporte gracias, en parte, a su condición de zurdo. Partiendo desde la posición de defensa central, el perfil de un jugador que sea hábil con la salida de balón con su pierna izquierda hace que se vuelva una promesa muy codiciada por los mejores clubes tanto nacionales como internacionales.

Así, el Córdoba CF pronto puso sus miras sobre uno de los jugadores con más potencial de la provincia, y pasó por las categorías inferiores del club califal. Sin embargo, la llamada de un gigante como el Sevilla FC acabó llegando rápidamente a su puerta, y así, Cuenca puso rumbo hacia la capital de Andalucía para progresar en su carrera como futbolista. Con los hispalenses, el central zurdo ya destacó por su gran capacidad defensiva y de juego, y maravilló a propios y extraños en LaLiga Promises, el campeonato sub-12 de LaLiga que es considerado por muchos como el mejor campeonato de categorías inferiores del mundo.

Gracias a este gran rendimiento, en 2019, el FC Barcelona se fijó también en Andrés Cuenca, pero no fueron los únicos interesados. Otras grandes canteras como la del Real Madrid pusieron sus miras en el central cordobés que, sin embargo, acabó decantándose por el conjunto azulgrana. Firmaría por cuatro años, y lo haría, en principio, para reforzar el equipo Infantil B culé. Sin embargo, pronto daría el salto al equipo cadete, donde se asentó como un futbolista muy importante de cara al futuro, siendo titular en la práctica totalidad de partidos. Así, acumula ya más de 50 partidos oficiales a sus espaldas en las categorías inferiores culés, jugando tanto en Preferente Catalana como en División de Honor y Liga Nacional.

Así, el gran trabajo realizado por el joven talento no ha pasado desapercibido para las redes de la selección española. Tras disputar ocho encuentros bajo la tutela de David Gordo en la selección sub 15, y otros siete tantos -con un gol- bajo las órdenes de José Lana con España sub 16, ahora ha llegado el turno de dar un paso hacia adelante. Y es que, con José Lana también al cargo del combinado nacional sub 19, el central zurdo de Adamuz ha sido incluido en la prelista del Europeo sub 19, que se disputará en Malta del 1 al 17 de julio de este mismo año, y donde España es una de las selecciones que cuentan con más papeletas para alzarse como campeones.