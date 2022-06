El Ciudad de Lucena abre las puertas a la sección femenina

Ya no son pocos los equipos que están decidiendo abrir sus puertas a otras tendencias y no solo centrarse en el ámbito masculino. Por ello, el fútbol femenino está en auge, creciendo a paso rápido conforme las temporadas van pasando y no es extraño que aficionados agolpen los estadios en busca de ver el espectáculo que puede llegar a ofrecer esta disciplina. Aun así, hay entidades en Córdoba que ya son referentes en este apartado como pueden ser el propio Córdoba CF Femenino, el Pozoalbense o La Rambla, pero ahora se ha unido el Ciudad de Lucena. La entidad aracelitana ha comunicado la creación de una Escuela de Fútbol Femenina donde todas las futbolistas interesadas podrán probar suerte para vestir la elástica lucentina a lo largo de la próxima temporada.

En efecto. El club cordobés así lo ha confirmado a través de un comunicado expuesto en su página web y compartido a través de sus redes sociales. “El CD Ciudad de Lucena informa a todos sus aficionados, abonados y simpatizantes un nuevo proyecto, la Escuela de Fútbol Femenina. A partir del día 8 de junio comenzarán las captaciones de jugadores por categorías y a partir de ese momento, conforme se vayan creando diferentes equipos, se irán federando en función de la categoría y el nivel de las diferentes jugadoras”.

Por otro lado, el Ciudad de Lucena ha querido mandar un mensaje a aquellas interesadas en acudir a estas jornadas de captación en busca de una mayor participación y que esta sección pueda crecer con el paso del tiempo. “Desde estas líneas animamos a todas las niñas que quieran participar en la escuela que se apunten. Próximamente se darán horarios y categorías a través de nuestras redes sociales”, culmina.