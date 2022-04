El Uni Córdoba logra la liga cadete

Una nueva y emocionante final que ya conoce a su vencedor. La provincia ya tiene otro campeón de baloncesto base. En efecto, ya que el Uni Córdoba Clínicas Oxo logró este fin de semana alzarse con el título provincial cadete femenino de FAB Córdoba 2021-22, tras derrotar en el segundo encuentro de la final al Gestión y Calor Cordobasket en un choque celebrado en el Pabellón Municipal de Alcolea.

Las jugadoras del club carloteño, dirigidas por Eduardo Pérez, consiguieron adelantarse en la eliminatoria al vencer en el primer partido por un contundente 77-59. Sin embargo, no iba a ser tan plácido el duelo de vuelta.

Así es, en este segundo partido, las de Jorge Montero salieron dispuestas tomarse la revancha. No obstante, desde los compases iniciales, las visitantes llevaron la iniciativa en el electrónico, con varios intentos de romper el encuentro. Pero el Cordobasket no le perdió la cara al mismo en ningún momento, teniendo una última opción, al menos, de forzar la prórroga a falta de seis segundos para terminar, cuando marchaba tres puntos abajo y tenía posesión. No obstante, la buena defensa del Uni Córdoba no permitió siquiera el lanzamiento a canasta de las locales, con lo que éstas se proclaman campeonas. Ahora los dos equipos tendrán unas semanas para preparar su participación en el Campeonato de Andalucía de clubes de la categoría cadete femenina.