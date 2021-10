Las goteras persisten en Fátima: el CBM, obligado a suspender encuentros de base

Ya se ha convertido en un problema habitual, pero no deja de ser realmente preocupante. El Córdoba de Balonmano se ha visto afectado una vez más por las goteras presentes en el IDM Fátima a causa de las lluvias que se están produciendo durante la jornada matutina de este sábado. De hecho, dicho enclave de la barriada cordobesa iba a ser un punto ilusionante para el cuadro granate, que este fin de semana veía como su factoría comenzaba una nueva andadura en sus respectivas competiciones. Y aunque se pudo disputar un primer encuentro en la matinal, las precipitaciones han obligado finalmente a suspender los partidos siguientes que había previstos a causa de la humedad y de los numerosos charcos presentes sobre la pista que hacían impracticable dichos enfrentamientos. En concreto, ha sido el duelo entre el Cajasur CBM y La Salle en cadete masculino el que ha tenido que posponerse a los nueve minutos de su inicio. “Estamos muy cansados de esta situación”, ha afirmado el club en un mensaje en redes sociales.

Y es que no es la primera vez que se produce una situación en torno al club cajista. De hecho, el equipo senior del club se vio perjudicado el pasado mes de abril en su duelo ante el Horneo Sporting Alicante, encuentro, nada menos, en el que se pugnaba por alcanzar la Sacyr ASOBAL, la máxima división del balonmano español. Entonces, el choque tuvo que suspenderse durante unos minutos por las goteras. Por fortuna, la tormenta acabó y las filtraciones también terminaron, de forma que el partido pudo continuar sin más problemas. Pero es que las deficiencias volvieron a aparecer en junio, y también con el CBM como víctima. Unas fuertes precipitaciones obligaron en aquel momento a una circunstancia mucho mayor, pues tuvo que reubicarse la fase de ascenso a la División de Honor Plata, al producirse una fuerte tormenta en el descanso del partido que enfrentó al Deza CBM y al Aceuchal. Ambos conjuntos tuvieron que continuar con la contienda en otro recinto, en este caso el de Valdeolleros.

No son pocas las reparaciones que se han realizado en los últimos meses en la instalación. No obstante, vistos los resultados, no parecen ser efectivas. Más parches que otra cosa. Es más, el pasado mes de septiembre, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), órgano competente, informó de la finalización de unas obras para la rehabilitación de las cubiertas, incluyendo la limpieza y rehabilitación de canalones y su impermeabilización, y que tenían como objetivo garantizar condiciones necesarias de salubridad y habitabilidad mínimas para la correcta práctica deportiva. No obstante, tras lo visto este sábado, el problema sigue persistiendo.