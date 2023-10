El Deza CBM se refuerza de cara al futuro

Una incorporación que llega para dotar de futuro a una entidad que poco a poco está creciendo en sus bases y que ya tiene una realidad palpable en sus conjuntos séniors. El Córdoba de Balonmano es un club que siempre se ha caracterizado por el gran rendimiento que sus categorías inferiores han plasmado tanto a nivel autonómico como en el panorama nacional, pero siempre se echaba en falta un plantel sénior que a los jugadores le permitiesen seguir creciendo. Esto ya es un hecho desde hace unos años, con el cuadro masculino llegando a disputar varias temporadas en División de Honor Sénior Plata y con el femenino asentado en el tercer escalón español.

Por ello, es necesario seguir trabajando para no solo mantener lo construido en las últimas temporadas, sino que sentar las bases para seguir creciendo conforme las campañas siguen pasando y las oficinas del Córdoba del Balonmano no han parado hasta anunciar a una jugadora que podría ser muy importante en los próximos años. Y es que el Deza CBM ha comunicado la incorporación de Yonna Assi, la lateral izquierdo francesa que aún no ha cumplido los 18 años y que tiene una gran proyección. “Procedente del París Sport Club, aportará envergadura a nuestra primera línea. ¡Bienvenida a nuestro club, Yonna!”, culmina el escrito del conjunto granate.

Por su parte, el Deza CBM afrontaba esta temporada con la ilusión de seguir mejorando después de conseguir la salvación de manera holgada durante la campaña pasada en División de Honor Plata Femenina. De hecho, el curso regular ha comenzado con buen pie, ya que las granates han conseguido sumar cuatro puntos después de una victoria, dos empates y una sola derrota en las cinco primeras jornadas disputadas. Por tanto, el descenso se encuentra a una gran distancia, por el momento, y con esta incorporación tratará de que este nivel aumente conforme las citas prosigan su curso.