La cordobesa Alba Sánchez pone rumbo a Logroño

El nivel de las atletas cordobesas sigue en auge y, en este caso, el balonmano femenino sigue siendo tendencia en este sentido. Muchas son las jugadoras que saltaron de las bases de Adesal Córdoba hasta la élite, y una de ellas fue Alba Sánchez. Tras criarse en la cantera fuensantina, la cordobesa puso rumbo hacia CBM Zuazo allá por el 2018, asentándose en la élite, la Liga Guerreras Ibrerdrola, durante estos últimos seis años. En la máxima categoría estuvo compitiendo con el combinado vasco hasta que, en 2022, los problemas de impagos y una mala temporada acabaron con el descenso del equipo a División de Honor Oro, aunque la vuelta no tardó en llegar, tan solo una temporada después, venciendo precisamente a Adesal en la final.

Ahora, sin embargo, el tiempo de Alba Sánchez en Zuazo ha llegado a su fin. Junto a su fiel compañera Meriem Ezbida, ambas comunicaron a principios del pasado mes de mayo que no continuarían en el equipo vasco. Sin embargo, para Alba Sánchez su futuro estaba claro. Una vez que completó su participación con Zuazo en la Fase de Ascenso, donde logró devolver al equipo a donde pertenecía, la cordobesa anunció por redes sociales su fichaje por Grafometal Sporting La Rioja, equipo que también disputa la Liga Guerreras Iberdrola.

La propia Alba Sánchez, en declaraciones a Cordópolis, ha reconocido que su etapa en Zuazo llega a su fin por una circunstancia “vital”, ya que “necesitaba un cambio, igual que pasó en Adesal”. “Llevaba muchos años Logroño hablando conmigo y, aunque es verdad que siempre había tenido claro que me quedaba en Zuazo, creo que este año ya, vitalmente, necesitaba un cambio por mí misma. Necesitaba aire nuevo, y Logroño es un equipo que me ha gustado mucho”, ha explicado la central, que también ha destacado que le han hablado bien del equipo “tanto a nivel deportivo como a nivel de grupo”.

Esto último ha sido, precisamente, lo que más ha priorizado a la hora de buscar equipo. “Logroño tiene un vestuario muy bueno, tienen un proyecto que me gustó mucho, Diego -Molia, presidente de Grafometal Sporting La Rioja- lleva años llamándome y tengo muy buena relación con ellos”, ha añadido Alba Sánchez, explicando como anécdota que en una ocasión, le partieron una ceja y fue el propio Diego Molia el que la llevó al hospital. “Creo que después de estos años, era la primera vez que sentí que tenía que salir. Nunca lo había sentido y tenía claro que o me quedaba en Zuazo, o me iba a Logroño, no me planteaba otras opciones”, ha culminado la cordobesa, subrayando por último que “en el momento en que sientes que tienes que salir, tienes que hacerle caso porque, si no le haces caso, lo último y lo que no me perdonaría sería volverme un lastre”.

El Grafometal Sporting La Rioja, por su parte, ha sido el encargado de anunciar el fichaje por sus redes sociales, destacando a Alba Sánchez como una 2jugadora con profundidad, buena visión de juego y amplia experiencia en la Liga guerreras Iberdrola, donde ha disputado siete temporadas en las que ha acumulado más de cuatrocientos goles“. Por último, le ha dado la bienvenida a la cordobesa a ”la familia sportinguista“, y le ha agradecido ”por confiar en un proyecto cargado de ilusión y nuevos retos“.