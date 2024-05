El CBM Zuazo decide no contar con las cordobesas Meriem Ezbida y Alba Sánchez

En el deporte todo es efímero. Un día estás en la cresta de la ola, pensando que nada ni nadie te puede parar, pero al día siguiente puedes estar abajo del todo, creyendo que ni siquiera vales para una disciplina que te lo ha dado todo en esta vida, y viceversa. Aun así, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y oportunidades no le faltarán a las cordobesas Meriem Ezbida y Alba Sánchez, que no continuarán en el CBM Zuazo después de que el club vasco anunciase esta decisión de cara a la próxima temporada y justo antes de disputar el play off de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría del balonmano femenino nacional.

Una decisión un poco polémica justo antes de luchar en una promoción a la élite de esta disciplina y más aún con lo que las cordobesas han aportado al club. Y es que en enero del 2023 se denunciaba la “gravísima situación” que sufría el equipo, en un comunicado firmado por Sánchez y Ezbida junto al resto de jugadoras de la plantilla, a las que se les debían varias mensualidades, problema que se incentivaba en el caso de las cordobesas, pues tenían que hacer frente a multitud de gastos al estar fuera de su hogar. Aquel escrito sirvió como incentivo para obtener una solución que finalmente se alcanzó.

Pese a todos los problemas, las jugadoras se mantuvieron fieles al club y pelearon deportivamente hasta el final. Es más, tanto Meriem Ezbida como Alba Sánchez decidieron renovar con el club vasco el pasado verano, lo que dejaba clara la apuesta de ambas por ayudar al regreso del Zuazo a la élite estatal. Gracias a esta ambición, la entidad ha logrado llegar a estas alturas de temporada con la posibilidad de ascender a Liga Guerreras Iberdrola, pero justo antes de afrontar el play off se conoce que las cordobesas estarán fuera del equipo a lo largo de la próxima temporada.

De hecho, Ezbida y Sánchez se reencontrarán en esta promoción con el club de su vida. El Adesal Córdoba también viajará a Lanzarote y se verá las caras, entre otros, con el CBM Zuazo, siendo este un reencuentro emotivo antes de intentar dejar al otro fuera del camino para ascender a la Liga Guerreras Iberdrola.