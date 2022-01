César Montes, subcampeón de Europa con los 'Hispanos'

Otro podio más para la selección española de balonmano y otra presea para el historial de éxito del cordobés César Montes. El técnico califa, como escudero principal del seleccionador Jordi Ribera, estuvo de nuevo presente en la expedición del combinado nacional en el Campeonato de Europa que se ha celebrado en Hungría y Eslovaquia. Un torneo en el que los españoles pelearon hasta el final por revalidar el título continental, y en el que solo Suecia, con un tanto desde la línea de siete metros con el tiempo ya cumplido (27:26, 12:13 en el descanso), privó a los Hispanos de alzarse con la victoria en la gran final del Europeo. No obstante, la caída otorgaba a España su quinta medalla de plata continental, novena en la historia del torneo. Y otra más para el cordobés, que, entre otros éxitos, ya se colgó el oro en el campeonato continental de 2020 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El choque comenzó con el mismo patrón que el celebrado en la Preliminary Round, con ligero dominio escandinavo desde el principio. Suyas fueron las ventajas en los compases iniciales. De hecho, los españoles estrenaron su marcador superado el 5' por medio de Agustín Casado. La necesidad de los de Ribera de hacer el cambio ataque-defensa permitía a Suecia anotar rápidamente y responder a cada gol en contra. Palicka aparecía con relativa regularidad, lo que hacía imposible a los Hispanos rebajar la diferencia de dos tantos.

En esas, no sería hasta el tramo final del primer tiempo cuando llegó la reacción española. Rodrigo Corrales apareció en los minutos decisivos del primer acto para sacar un balón a Claar, y el más listo de la clase, Aleix Gómez, bajó la cancela de los primeros 30 minutos elevando a los Hispanos por encima de su oponente en el marcador. Con todo, la igualdad fue la tónica reinante tras el paso por vestuarios. Del 15-16 se pasaría al 18-18 y, de ahí, al 21-21. Suecia recuperaría la iniciativa con el 26-24, aunque España se quería apuntar a la heroica con un 0-2 que ponía el empate a 26 a falta de un minuto.

Un blocaje de Peciña posibilitó que el combinado nacional tuviese balón para ganar. Cañellas tuvo la responsabilidad de ejecutar la jugada final, pero fue desequilibrado en el salto por el defensor sin cobrarse la falta por ello. Por contra, no sucedió lo mismo en el área contraria, al señalar los árbitros un siete metros a favor de Suecia con el reloj cumplido. Ekberg convirtió para dar el triunfo a su equipo. Sea como sea, la derrota no empañó, ni mucho menos, el soberbio torneo de los Hispanos en el Campeonato de Europa de Hungría y Eslovaquia, al sumar una plata a su medallero particular: 9 metales en total, la mejor cifra de todo el continente.

Y en algunas de ellas ha tenido parte de responsabilidad el cordobés César Montes, que se incorporó al cuerpo técnico de Jordi Ribera en 2019, a petición del preparador catalán, después de una importante carrera en los banquillos del balonmano español. Muy ligado al cuadro de La Salle en la capital, dirigió al ARS Palma del Río durante cuatro temporadas, en las que además consiguió un histórico ascenso a ASOBAL. En la máxima categoría no dejó de estar al frente del conjunto de El Pandero, que gozó de su primera y única presencia en la elite. Posteriormente estaría durante cinco cursos en el Guadalajara.