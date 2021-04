El Cajasur CBM se ve superado en Barcelona

A seguir peleando por el sueño. La temporada que está realizando el Cajasur CBM es digna de elogiar. Una base joven y con mucha proyección le ha permitido al club cordobés ir creciendo conforme los años han ido pasando y ahora se ha consolidado como un equipo potente dentro de la División de Honor Plata. De hecho, el potencial granate ha sido demostrado a lo largo de la presente campaña, logrando clasificarse a un play off de ascenso a la Liga Sacyr Asobal que se le está atragantando en estas primeras jornadas de la segunda fase. Y es que el conjunto dirigido por Jesús Escribano quería conocer el sabor de la victoria en este Grupo por el título, pero el Barcelona B fue superior desde el principio hasta el fin y consiguió doblegar a un cuadro califa que seguirá trabajando e intentando recuperar las bajas sensibles que han ido cosechado en las últimas semanas.

Un partido complicado que se puso cuesta arriba desde el minuto uno. El filial blaugrana tenía la intención de hacer un fortín inexpugnable la Ciudad Deportiva Joan Gamper en esta fase de ascenso a la Liga Sacyr Asobal y lo lograron nada más comenzar el encuentro. El conjunto catalán logró someter a un Cajasur CBM que se le apagaba la luz justo cuando encaraba la portería local debido a la falta de ideas en ataque. Tanto fue así que los chicos de Jesús Escribano no conseguían entrar al partido y cosechar una dinámica positiva en cuanto a juego se refiere. Este hándicap hizo que los cajistas perdiesen de siete goles en el ecuador del primer periodo. La ventaja conseguida por el Barcelona B fue administrada en el tramo final de los primeros 30 minutos, logrando irse al paso por vestuarios con una distancia cómoda en el electrónico merced a una defensa férrea y un ataque rápido que desajustaba el planteamiento inicial de los cordobeses.

La tónica de la primera mitad no cambió en exceso a lo largo de los segundos 30 minutos. Tanto fue así que el Barcelona B salió nuevamente a la pista con la intención de refrendar la ventaja impuesta y lo consiguió a la perfección. El filial blaugrana quería seguir con su camino triunfal en esta segunda fase, a pesar de que no pueden ascender a la Liga Sacyr Asobal debido a la plaza ocupada por el primer equipo, y logró una victoria fundamental para asentarse en los primeros puestos de la tabla clasificatoria. Por su parte, el Cajasur CBM no pudo recortar la distancia lograda por los locales durante el primer periodo y encajó una dura derrota. Aun así, los cajistas deben seguir luchando para conocer el dulce sabor de la victoria en este Grupo por el título en División de Honor Plata y con la mirada puesta en recuperar completamente a los jugadores lesionados en las semanas anteriores.