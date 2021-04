Jesús Melgar y Manu Díaz dicen adiós al Ángel Ximénez

Dos que dicen adiós. El Ángel Ximénez de Puente Genil ha comunicado que los extremos Jesús Melgar y Manu Díaz serán baja en el equipo de cara a la próxima campaña, después de que la entidad y ambos jugadores hayan llegado a un acuerdo para poner fin a la vinculación que les unía.

Por un lado, el extremo izquierdo Jesús Melgar abandonará el equipo pontano con la finalización de la temporada tras comunicar al club sus nuevos planes de futuro. El cordobés, de 25 años, volvió a la entidad el pasado verano para enrolarse en las filas del sénior B de Segunda Nacional. Sin embargo, la lesión de José Padilla lo devolvió nuevamente a la élite, siendo esta temporada su tercera etapa en el equipo Asobal. Ahora, en busca de nuevos retos, Melgar dirá adiós al club para centrarse en otros objetivos personales y profesionales.

“Tras una decisión meditada, he expresado mi deseo al club de abandonar la plantilla la próxima temporada. He decidido cambiar de aires y luchar por nuevos retos personales y profesionales. Agradezco al club todo el interés mostrado hacia mi persona cada vez que han querido contar conmigo y también agradezco a toda la afición de Puente Genil por su calor cada vez que he vuelto a vestir la camiseta de este equipo”, afirma el jugador.

Por su parte, el extremo derecho Manu Díaz, de 24 años, cerrará su segunda etapa en el Ángel Ximénez también a final de curso. El malagueño regresó a Puente Genil cuatro años después de su primera incursión en la élite de la mano del club pontano, en concreto, en la temporada 2016-17.