El Coto Córdoba CB, obligado de nuevo a mirar el mercado

No termina el Coto Córdoba CB de poder consolidar y cerrar su plantilla. Después de dos meses de competición en Liga EBA, el club blanquiverde sigue obligado a estar pendiente del mercado de fichajes en busca de poner el broche de la plantilla dirigido por Alfredo Gálvez. Con todo, mientras esto sucede, lo cierto es que el equipo empieza a carburar y ya mira las posiciones altas de la clasificación tras sumar seis victorias consecutivas. No obstante, al margen de los buenos resultados recientes sobre la cancha, el plantel no acaba de estar al completo y han sido varios los cambios que ha sufrido en los últimos meses. En primer lugar sucedió con el sueco Anton Politis, jugador que llegó en el periodo estival como referencia interior. Sin embargo, apenas participó en cinco encuentros, con una media de 3.8 puntos y 4.2 rebotes.

Hace unas semanas causó baja por decisión técnica y el jugador recaló en el Cantbasket 04 de Santander, también en Liga EBA. Ese fue el primer movimiento que obligó a cambiar los planes de la entidad presidida por Pepe Palacios. Tras varios refuerzos exteriores, aún faltaba la guinda por dentro, y fue hace dos semanas cuando, en teoría, se había logrado zanjar el asunto. El Coto Córdoba notificó el fichaje del francés Nanzif Indau, el cual debutó en Vista Alegre en la décima jornada en el triunfo ante el San Fernando. El interior disputó algo más de 17 minutos, aportando 6 puntos, 1 rebote y 1 robo.

Así, parecía que podía consolidarse como el pívot que necesitaba Gálvez, aunque desapareció de la rotación el pasado fin de semana en la visita al Dos Hermanas. De este modo, según ha podido saber CORDÓPOLIS por fuentes del club, Indau ha abandonado la entidad por motivos familiares. Por tanto, actualmente el Coto se encuentra pendiente de las opciones de mercado, pero de momento no hay nada cerrado, pues todo depende de la fluidez del papeleo.

Sea como sea, este periódico ha podido confirmar que principalmente se barajan dos opciones, ambas de jugadores interiores y extranjeros, lo cual dificulta la operación por los problemas de documentación. Es lo que interesa al equipo, que no descarta otra opción más exterior, aunque todo dependerá de cómo se pueda gestionar el tema burocrático. Por tanto, en las próximas semanas se espera una nueva incorporación en clave blanquiverde.