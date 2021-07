El CBF se inscribe en Liga Femenina 2

El Córdoba Baloncesto Femenino ya ha comenzado a preparar su nuevo proyecto en la Liga Femenina 2, una vez que la Federación Española ha dado validez a su inscripción en esta categoría nacional. Tras ascender el pasado 19 de junio en Alhaurín de la Torre, el club ha trabajado lo más rápido posible para reunir toda la documentación necesaria que le permita competir en la categoría en que se ganó el derecho a competir en la cancha.

Cabe recordar que Córdoba no contaba con un equipo de un nivel deportivo similar desde hace once años, concretamente desde que el Córdoba 2016 abandonó en 2010 la LEB Plata masculina. Además, el CBF devolverá a la provincia a la Liga 2, una división en la que no compite ningún equipo cordobés desde que la dejó la Universidad de Córdoba en 2007, hace ahora catorce años. La entidad que preside Sebastián del Rey va a empezar a trabajar a partir de ahora en la en la confección de la plantilla y el cuerpo técnico.

Asimismo, el club ha informado que Dobuss no seguirá como patrocinador principal del club en la próxima temporada, pese a lo cual le agradece todo el apoyo que le prestó en la anterior para consolidar a un club que acababa de nacer y que iba a competir por primera vez en su historia. El CBF ya tiene avanzadas gestiones con un nuevo patrocinador, por lo que previsiblemente podrá anunciarlo a lo largo del presente mes.