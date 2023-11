Juan Ignacio Grondona: “Es uno de los días más felices de mi vida”

Siempre es una satisfacción enorme ganar una prueba para la que te has preparado durante meses e incluso años. El trabajo finalmente recompensado en forma de victoria, pero las pruebas más emblemáticas siempre son especiales, como es el caso de la Media Maratón de Córdoba. La trigésimo séptima edición de esta carrera se ha celebrado este domingo y ha dejado un hito histórico. Y es que Juan Ignacio Grondona, atleta del Atletismo Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha logrado ser el primer deportista califal en subir al primer escalón del podio, mientras que Carmen Rodríguez ha conseguido la victoria en la categoría femenina.

Por su parte, Grondona ha atendido a los medios de comunicación presentes en la línea de meta ubicada en la Puerta del Puente y ha admitido que este domingo ha sido “uno de los días más felices” de su vida porque ha “hecho historia”. “37 ediciones de la Media Maratón y que ningún cordobés haya ganado esta prueba pues es algo que es raro, pero realista. Ser el primero significa mucho para mi como para mi entrenador, familia, mi club y todos”, ha explicado un atleta que resalta el grado de dificultad de una carrera “bastante más lenta” que el curso pasado.

“Hasta el kilómetro diez hemos ido lentitos, especulando un poco todos. Es verdad que había veces que alguno tiraba, pero sin forzar mucho. En Ollerías, que es una de las partes más complicadas de todo el circuito, he decidido cambiar, he empezado a sacar distancia y yo sabía que cuando empezase así, los de atrás se iban a tantear entre ellos y ya he podido marcar mi ritmo y no tener complicación. Después la ciudad se ha volcado, la prueba es preciosa por el centro. La calle Cruz Conde, Las Tendillas... eso es brutal, impresionante. Me he visto muy bien durante toda la prueba, podía correr bastante más, pero no ha sido una carrera rápida, así que imposible”, ha apuntado.

Por otro lado, el atleta del Atletismo Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha aseverado que se ha sentido “bastante cómodo”, aunque el segundo gel le ha costado un bajón de rendimiento en los últimos kilómetros de una Media Maratón de Córdoba que partía como favorito, sensación que ha sido “complicado” de llevar. “Durante toda la semana previa a la carrera ya se me daba como favorito y me iban a dar el trofeo antes de salir porque era como muy difícil que no ganase la prueba. Y sí, yo soy favorito, pero hay que correrla y la presión que tenía era mucho mayor a la del año pasado porque lo normal se suponía era ganarla y eso hace que te meta más presión. No quería fallarle a todo el mundo y las expectativas eran muy altas”, ha culminado.

Carmen Gutiérrez: “He cumplido un sueño”

Sevillana de nacimiento, pero cordobesa de adopción. La trayectoria de Carmen Gutiérrez ha estado ligada al territorio califal en más de una ocasión y ahora ha conseguido subir al primer escalón del podio en una Media Maratón de Córdoba conocida por su figura. “La carrera, como todos los años, ha sido preciosa. Este año tenía más dudas porque ya me habían nombrado favorita y no estoy pasando una buena situación familiar porque tengo a mi padre muy enfermo y claro, la carga mental pesa, por lo que venía con muchas dudas, pero una vez que hemos estado en la línea de salida me lo he creído. He llegado muerta, pero no pensaba regalar nada”.

Por su parte, Gutiérrez ha analizado una carrera donde ha salido todo a la perfección. “Normalmente peco de salir muy rápido, pero no lo puedo remediar. Mi entrenador lo ha dado por perdido porque siempre me dice que guarde un poco, pero yo soy un mechero y tengo que despuntar un poco al principio para quedarme fija en el sitio. Si luego hay alguien que me discute, pues ahí está la pelea, pero me tengo que ir del grupo porque luego seguramente me pase factura” y esa filosofía le ha llevado a ser la primera clasificada en la trigésimo séptima edición de esta competición.

“Luego yo pongo mi ritmo crucero y voy bien. Si es verdad que en esta Media de Córdoba a partir del 18 siempre suele doler más, pero hoy he llegado al 16 casi sin enterarme y cuando he llegado al 18 iba muy bien. Me ha dolido más a falta de un kilómetro, pero ya tenía claro que me lo quitaran y aunque me torciera un pie o me cayera era muy complicado. Muy contenta porque es la primera vez que gano la Media Maratón de Córdoba y fue la primera media maratón que corrí antes de entrenar en condiciones. Hoy es cumplir un sueño”, ha culminado.