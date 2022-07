La cordobesa Carmen Avilés, eliminada con España en el Mundial de Oregón

Hasta aquí su participación y una experiencia más que le hará crecer como atleta con el paso de los años. Por todos es conocido que el presente y el futuro del atletismo en Córdoba tiene un nombre y ese es Carmen Avilés. La profesional del Unicaja Jaén Paraíso se ganó a pulso estar presente en el Mundial de Oregón celebrado durante el mes de julio gracias a su rendimiento a lo largo del año regular, así como una gran participación en el último Campeonato de España donde el podio se le resistió hasta en dos ocasiones, alzándose con dos cuartos puestos, que le hizo llegar a la cita mundialista convenciendo a todos los técnicos. De hecho, la deportista califal fue la titular entre las seis integrantes del relevo 4x400 metros femenino, aunque no ha sido suficiente para alcanzar la final después de la primera serie.

La atleta Carmen Avilés debuta este domingo en el Mundial de Oregón

En efecto. El combinado femenino de la selección española confeccionado para la disciplina de 4x400 metros ha participado en el Mundial de Oregón a falta de dos días para su clausura. De hecho, esta prueba será la que ponga el colofón final a la competición mundialista y en esta cita quería estar presente la expedición nacional, aunque no ha sido así. El equipo conformado por Eva Santidrián, Aauri Lorena Bokesa, Laura Hernández y la cordobesa Carmen Avilés (por orden a la hora de desarrollarse la prueba), unidas a Sara Gallego y Laura Bou, que se quedaron fuera tras ser seleccionadas desde primera hora, afrontaban esta prueba con muchas ganas de seguir haciendo historia y más aún después de ver que el 4x100 metros sí que pudo acceder a esa ansiada final, pero finalmente se han quedado con la miel en los labios.

La prueba ya comenzó con mal pie tras ver las rivales, ya que la selección española llegaba a esta eliminatoria con la peor marca personal del año, muy cercana a la canadiense, pero lejos de las tres primeras posiciones que le aseguraban un sitio en la final. De hecho, los pronósticos se cumplieron rápidamente ya que, en el primer relevo, el combinado nacional marchaba penúltimo a bastante distancia del primer clasificado. Aun así, el empuje español no decayó, pero tanto Aauri Lorena Bokesa como Laura Hernández no lograron recortar distancia y finalmente Carmen Avilés no pudo realizar la machada, siendo eliminada en último lugar, junto a su equipo, del Mundial de Oregón a las puertas de la gran final.