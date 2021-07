Carmen Avilés alcanza las semifinales del Europeo

Un meritorio puesto en semifinales de un Campeonato de Europa. No todos los días se consigue alcanzar una marca así, pero lo cierto es que no es la primera vez que la cordobesa Carmen Avilés logra superarse a sí misma. La atleta de Los Califas Universidad de Córdoba ha competido este jueves en el Europeo Sub 20 que se está desarrollando en Tallin, la capital de Estonia.

Hasta allí se desplazó la deportista califa como parte de la expedición española y demostrando que es uno de los grandes talentos de presente y futuro del atletismo español. Avilés llegaba con la octava mejor marca de Europa, por lo que el gran objetivo estaba en alcanzar, como mínimo, las semifinales. Y así ha sido.

Una dura competición en la que ha quedado claro el gran nivel que hay en el continente. De este modo, en la prueba de los 400 metros, la cordobesa alcanzó la cuarta posición en su serie de la ronda 1 con un tiempo de 55.17, el cual le valió para conseguir la clasificación para la siguiente fase.

Horas después no pudo meterse en la final, al acabar en sexta posición en su semifinal, en este caso bajando incluso el crono hasta el 54.89. Una carrera en la que también participó otra española, Berta Segura, quien sí logró la clasificación con 54.44. Con todo, Avilés tiene aún una posibilidad más de medalla con la prueba del 4x400, que se celebra a partir del sábado.