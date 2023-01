Las visitas a Medina Azahara se estancan cinco años después de su título de Patrimonio Mundial

El interés que despierta el yacimiento arqueológico de Medina Azahara, patrimonio mundial de la Unesco desde hace cinco años, parece haberse estancado. Tras los dos años marcados por la pandemia, 2022 y 2021, los datos de 2022 reflejan una caída de un 26% en el número de visitas respecto al año 2018, cuando se logró el título.

En total, el número de visitas que registró Medina Azahara entre enero y diciembre de 2022 fue de 203.374. La cifra queda muy lejos del año 2019, cuando se contabilizaron 285.672, y también de 2018, en el que fueron 275.726.

Sí que suben las visitas respecto al año 2021. Concretamente, un 49%. No obstante, en 2021 aún había restricciones por la pandemia durante buena parte del año, mientras que 2022 fue un año de vuelta a la normalidad en el sector turístico.

El año pasado, los meses de abril, octubre y junio fueron los mejores para el conjunto arqueológico, con números por encima de las 20.000 visitas. Por el contrario, los peores meses fueron junio y julio.

El conjunto arqueológico mantiene una programación cultural al margen de las visitas nocturnas y las teatralizadas, con conciertos, exposiciones (en estos momentos hay una dedicada al milenario de El collar de la paloma) o incluso un festival de teatro propio, Algarabía. Escénica medieval, que se celebra en agosto, lo que se traduce en un incremento de las visitas. No obstante, al margen de Algarabía, la programación no es constante, de manera que el público cordobés no siempre sabe qué tipo de actividades hay en el yacimiento.

¿Qué se espera para 2023? Buena parte de los ojos están puestos en la reapertura del Salón Rico, uno de los espacios más importantes del yacimiento arqueológico. No obstante, el delegado provincial de Cultura, Eduardo Lucena, retrasó las previsiones para su reapertura definitiva a finales de 2023 o incluso (y más probable) principios de 2024.

Lo que no descartó Lucena es que se produjeran visitas a este espacio mientras se terminaban las obras, dado el alto interés que despierta el Salón Rico.