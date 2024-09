La UCO volverá a celebrar un ciclo de cine sobre memoria histórica que llegará a más barrios

Tras el éxito cosechado en sus dos primeras ediciones, la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO) volverá a celebrar el ciclo cine que organiza desde hace dos años. En esta ocasión, esta actividad estará presente en más barrios, ya que el 75% de las películas se proyectarán en centros cívicos.

El ciclo Cine y Memoria Democrática, bajo el título Memoria en 24 fps, comenzará el domingo 22 de septiembre y se extenderá hasta el 9 de octubre. La Cátedra lleva a cabo esta iniciativa gracias a la colaboración de Cine Cercano y de la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. Además, en esta ocasión se han sumado la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad y Amnistía Internacional.

La película que inaugurará el ciclo se encuentra directamente relacionada con Córdoba: Manuel, de Vicente Mejías. Para llevar a cabo esta cinta amateur, el director “reclutó” a más de 150 personas, la mayoría profesores de la comunidad educativa del CEIP Santa María de Albendín, para contar una historia poco conocida de la localidad, la de Manuel Hernández González, un cabo de la Guardia Civil que, en plena contienda, se negó a acatar las órdenes del mando franquista y fue por ello encarcelado y deportado.

Este largometraje será el único que se proyectará en una facultad y será en la de Filosofía y Letras el próximo 22 de septiembre a partir de las 18:30. El acto estará presentado por María José Ramos e intervendrán el director de la cinta y Arcángel Bédmar, historiador y autor del libro en el que está basado esta película: Patriota era, patriota soy. Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil en Albendín en 1936.

La segunda cinta será Vitoria, 3 de marzo, de Víctor Cabaco. Se proyectará el miércoles 25 de septiembre a partir de las 18:30 en el centro cívico Norte. La película cuenta la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz en la que cinco trabajadores murieron a manos de la policía durante el desalojo de una asamblea en la iglesia del barrio de Zaramaga. En el acto, presentado por Ana Ibáñez, intervendrán uno de los guionistas de la película, Juan Ibarrondo, y Cristóbal Treviño.

Como novedad, en la tercera edición de este ciclo se ha incluido el centro cívico Fuensanta, donde el miércoles 2 de octubre tendrá lugar la proyección del documental Estos muros, de Alberto Pascual. Este trabajo estudia cómo la redención de penas por el trabajo se utilizó en todo el país y permitió a empresas contar con prisioneros republicanos como mano de obra forzada. Presentado por Rafi Molina a partir de las 18: 30, esta cita contará con la participación del director del documental.

El cuarto trabajo que se proyectará será también un documental: El ADN de la memoria, una producción de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad , cuya idea original, guion y dirección fue realizada por Iván Aparicio García. Esta última proyección tendrá lugar el miércoles 9 de octubre a partir de las 18:30 en el centro cívico Poniente Sur. Junto a Carmen Jiménez, en el encuentro con los asistentes también estará Aparicio e integrantes de esta organización.

Todas las sesiones serán con acceso libre hasta completar aforo.

