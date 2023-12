Tete Álvarez gana el I Premio Internacional de Creación Artística de Sevilla

El artista cordobés, aunque nacido en Cádiz, Tete Álvarez ha sido el ganador del I Premio Internacional de Creación Artística convocado por la Universidad de Sevilla y la Diputación Provincial de Sevilla.

El jurado de la comisión de selección de la primera convocatoria de este certamen ha seleccionado “como única propuesta ganadora” la presentada por Luis Vicente 'Tete' Álvarez Gómez, bajo el título de Star Systems.

La comisión ha tenido en cuenta “la calidad, la relevancia, la viabilidad, el interés artístico y la adecuación al espacio expositivo de los proyectos presentados”, para distinguir al artista afincado en Córdoba.

Asimismo, la comisión de selección del certamen ha propuesto el establecimiento de dos accésits, para las siguientes propuestas: a Víctor Antonio González Pérez por su obra Aguaviva y a Ana Sánchez Valderrábano por su propuesta Estaremos hasta que se acabe la conversación.

Tete Álvarez es un creador visual que emerge en el momento de transición entre en el ocaso de los medios analógicos y la consolidación de los digitales y cuya obra transita por diferentes soportes que van desde las películas en Super 8 y audiovisuales, realizados a finales de los años 80, a los vídeos, fotografías e instalaciones de los 90 y las obras de net.art y de arte digital realizadas a partir del año 2000. De esta manera, su propio desarrollo artístico ha podido ser testimonio de esta evolución tecnológica señalando las estrategias, ideologías y discursos que la han acompañado.

Ha sido editor de Ars Operandi, revista digital de arte contemporáneo especializada en crítica y debate en torno a las prácticas artísticas. En el ámbito asociativo ha formado parte de las juntas directivas del Instituto de Arte Contemporáneo y de la Unión de Artistas Visuales de España y ha sido, entre 2015 y 2019, presidente de la Unión de Artistas Visuales de Andalucía.

Tete Álvarez ha realizado muestras individuales en instituciones como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Centro de Fotografía de la Universidad de Salamanca y galerías como T20, Valle Ortí, JM, Trama o Cavecanem. Colectivamente ha participado en más de un centenar de exposiciones, algunas de ellas ferias y bienales internacionales, entre las que destacan Paris Photo, Artissima, ARCO, la Bienal de Faro o la Bienal Internacional de Arte de Sevilla en la edición comisariada por Okwui Enwezor. En España ha participado en muestras celebradas en instituciones como el Centro de Arte Santa Mónica, la Fundación Marcelo Botín, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, TEA Tenerife, Centro de Arte de Salamanca o Centro de Arte de Sevilla entre otros. Su obra está presente en museos y colecciones como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Centro de Fotografía de la Universidad de Salamanca, Ordoñez Falcón (TEA Tenerife) o Testimoni de La Caixa, entre otros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!