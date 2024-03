La tercera muestra de la Fundación Thyssen en Córdoba se presenta en ARCO

La relación entre la Fundación Thyssen-Bornemisza Academy (TBA21) y el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía (C3A) de Córdoba vuelve a escenificarse en la mayor feria de arte contemporáneo del mundo. ARCO Madrid acoge este jueves la presentación de Ecologías de la paz, la tercera exposición fruto del acuerdo a tres bandas que suscribieron en 2022 la fundación que dirgige Francesca Thyssen-Bornemisza, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.

La presentación de esta muestra, la culminación de la trilogía expositiva de TBA21, tendrá lugar a las 12:30, en el espacio 7B25 del pabellón 7 de ARCO, en Ifema (Madrid). Allí estará la nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), del que depende el C3A, Jimena Blázquez Abascal.

En el acto está prevista además la participación del director general de Innovación y Promoción Cultural de la Junta de Andalucía, Mario Martín Pareja; la comisaria de la muestra y directora artística de TBA21, Daniela Zyman; la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, y los directores de TBA21, Markus Reimann y Rosa Ferré.

Ecologías de la paz se inaugurará el próximo 26 de abril, exhibirá obras de artistas internacionales alrededor de la idea de la paz y sus numerosos desafíos a través del prisma del arte y la cultura. Así, la muestra está estructurada en torno a cuatro constelaciones de “no paz” urgentes de nuestro tiempo. Profundiza en la prolongada intervención militar en Ucrania, explora las secuelas perdurables del colonialismo y el trabajo de desmantelar el racismo y navega por las complejas historias de conflicto en Oriente Medio, que conforman el telón de fondo de la virulenta erupción de la guerra en octubre de 2023. Además, examina la intrincada topografía de los conflictos (futuros) alimentados por la adicción a los combustibles fósiles, el extractivismo de recursos y las catastróficas complicaciones ambientales.

Dentro de estos escenarios de “no paz”, la exposición presenta un rico repertorio de metodologías investigativas, desde las prácticas aplicadas “contraforenses” —testimonios situados que defienden el poder evocador de la narración—, hasta la especulación filosófica y sistemas meticulosos de archivo y “contramapeo”.

Entre los artistas cuya obra se podrá ver en el C3A están Laurence Abu Hamdan, John Akomfrah, Allora & Calzadilla, Lucas Arruda, Mirna Bamieh, Fiona Banner, Neïl Beloufa, Monica Bonvicini, Candice Breitz, Janet Cardiff o Manthia Diawara.

También expondrán The Center for Spatial Technologies , Ryan Gander, Cristina Garrido, Ayrson Heráclito, Jenny Holzer, Marine Hugonnier, Saodat Ismailova, Sanja Iveković, Nikita Kadan, Samson Kambalu, Amar Kanwar, Armin Linke, Cristina Lucas, Goshka Macuga, Pavlo Makov, Ursula Mayer, Joiri Minaya, Olaf Nicolai, Daniel Otero Torres, Jasbir Puar y Dima Srouji, The Propeller Group, Walid Raad/The Atlas Group, Lisa Rave, Rachel Rose, Lorenzo Sandoval, Ritu Sarin & Tenzing Sonam, Allan Sekula, Vivian Suter, Sissel Tolaas, Suzanne Treister, Álvaro Urbano y Akram Zaatari.