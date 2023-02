ARCO acoge la presentación de 'Remedios', la nueva muestra de TBA21 en el C3A de Córdoba

En su segundo año de colaboración, C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía y la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary han presentado hoy en ARCOmadrid Remedios: donde podría crecer una nueva tierra, una exposición que responde a las diversas emergencias de nuestro tiempo que se multiplican rápidamente, abogando por nuestra capacidad de reparación y sanación. La muestra podrá verse en el C3A de Córdoba del 14 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024.

Al reunir prácticas relacionadas con la curación y la regeneración, con los ejercicios de restitución o remediación, las obras expuestas y el programa de proximidad invitan al público a relacionarse con las obras de arte en busca de consuelo, refugio y plenitud. ‘Remedios’ secunda la inestimable intuición y guía de los artistas, y la iluminación visionaria del arte para promover la labor reparadora, la sanación y la transformación social. Las obras seleccionadas pertenecen a la colección de TBA21, y se hacen eco del espíritu de esos sanadores y sabios maestros que han guiado política, cultural y espiritualmente a sus comunidades a través de la toma de conciencia y aceptación de los daños del pasado hacia la reconciliación y celebración de un mundo renovado.

En el contexto de Remedios, la directora artística de TBA21 y comisaria de la exposición Daniela Zyman propone pensar en la curación como “un proyecto comunitario de convivencia, más que como una transformación personal. Remediar no significa combatir los síntomas del malestar, sino trabajar en profundidad en las causas que generan esa estructura sistémica dañina”. El trabajo de reparación y reconstrucción, exige un compromiso profundo, nos orienta hacia formas generativas y conscientes de reensamblar lo que se ha roto hacia el beneficio colectivo de los humanos, los no humanos y el planeta.

Para algunos artistas, la curación comienza con las cadencias del cuerpo, la purificación del espíritu, las articulaciones del lenguaje, las formas sagradas, los materiales y los símbolos, o en su percepción del tiempo y la historia. Otros dirigen su atención a la tierra, al medio ambiente y sus respectivas comunidades; simultáneamente, la minería, la tala, la agricultura y la extracción de recursos remodelan el medio ambiente, repercuten y alteran sus respectivos ecosistemas. No podemos elegir entre justicia social y medioambiental, ambas están entrelazadas y se retroalimentan de manera constante. ‘Remedios’ apuesta por iniciativas que tengan en cuenta y reflejen estas políticas complejas, al tiempo que confía en las capacidades regenerativas que puede ofrecer el arte para desplegarse como “un origen, donde nueva tierra crecerá”, en palabras de la poeta Mojave, Natalie Diaz.

En un mundo enfermo, el arte tiene la capacidad de desplegar y complejizar contradicciones y conflictos, cuando la política no puede hacerlo. Esta virtud se alinea con el trabajo de sanadores y guardianes: actuando, adaptándose y repensándose al servicio de los demás. Los artistas de la exposición exploran estas nociones a través de obras como la gran jaima de reunión, una kupixawa, creada por los amerindios Huni Kuin en colaboración con el artista brasileño Ernesto Neto, el atrapasueños nave nodriza de Brad Kahlhamer, o el altar orisha Yemaya de Courtney Desiree Morris.

Estas obras trazan una trayectoria crítica que conecta lo ancestral con la actualidad y nos ayudan a calibrar lo que está en juego en las luchas de nuestro presente. Son una fuente de fuerza y reposición frente a la angustia colectiva provocada por la profunda transformación de las relaciones económicas, políticas y tecnológicas.

La colaboración de la fundación TBA21 con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba se inauguró a principios de 2022, año durante el cual el C3A registró un número total de más de 49.000 visitantes, lo que supuso un gran incremento respecto a las cifras anteriores a la pandemia. La inauguración de ‘Remedios’, que tendrá lugar el próximo día 14 de abril, contará con un programa público donde participarán artistas como Brad Kahlhamer y Courtney Desiree Morris.

‘Remedios’ presenta obras de la Colección TBA21, entre las que se encuentran los artistas Marina Abramović, Etel Adnan, Kader Attia, Cecilia Bengolea, Gabriel Chaile, Regina de Miguel, José Covo, Natalie Díaz, Olafur Eliasson, Noa Eshkol, Fengyi Guo, Newell Harry, Brad Kahlhamer, Sharon Lockhart, Pavlo Makov, Thiago Martins de Melo, Asunción Molinos Gordo, Courtney Desiree Morris, Eduardo Navarro, Shirin Neshat, Ernesto Neto y los Huni Kuin, Xiomara de Oliver, Daniel Otero Torres, Mònica Planes, Plata con Víctor Barrios, Nohemí Pérez, Belén Rodríguez, Selma Selman, Sandra Vasquez de la Horra, Klaus Weber y Francesca Woodman, entre otros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!