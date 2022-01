Soleá Morente: “No hay cosa más moderna que la raíz”

"No sé si dedicarme a esto en vez de a cantar, porque últimamente tengo un montón de charlas y conferencias y le estoy pillando el punto", bromeaba la cantante Soleá Morente antes de que arrancara en la Sala Orive de Córdoba el debate inicial de I Encuentro Internacional Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad, organizado en el marco de Córdoba ciudad de las ideas, y que la sentaba junto al creador Niño de Elche y el periodista Tomás Fernando Flores a debatir sobre el arte y las tradiciones subversivas.

Algo que la artista carga en su apellido. Soleá se reía cuando el periodista le decía que lo morentiano es sinónimo de subversivo, aunque afinaba un poco la respuesta. "Los Morente amamos la raíz, el origen, el germen, que es el flamenco. La cultura popular te posibilita hacer cosas nuevas, rompedoras y subversivas", reflexionaba la artista, antes de pulir el titular: "No hay cosa más moderna que la raíz y el origen".

Todo ello antes de reconocer que tanto a ella como a su hermano Kiki y a su hermana Estrella, les va "sacar la pata". Curiosamente, los tres hijos del sacrosanto Enrique tienen nuevos trabajos discográficos en el mercado, al tiempo que ella está de estreno como presentadora del programa de TVE Caminos del Flamenco.

Un programa cuya sintonía firma el compositor cordobés Fernando Vacas, impulsor del I Encuentro Internacional Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad, y con el que Soleá ha trabajado en lo últimos meses en otro proyecto vinculado a Córdoba, Si me pides Romero, un recital musicalizado sobre la obra de Ginés Liébana, el centenario pintor y creador del Grupo Cántico. "Es un proyecto mágico y una de las cosas que más me apasionan en este momento es estar cerca del maestro y su literatura", afirmaba la cantante.

Sobre el proyecto que la ha llevado este miércoles a Córdoba, ha señalado que parte de una idea "fascinante". "Este encuentro pone en común diferentes puntos de vista y ese es uno de mis objetivos. Mis trabajos discográficos van orientados hacia el diálogo en común", ha indicado Soleá Morente.

Lleno en Orive

La primera mesa-debate del encuentro organizado por Córdoba ciudad de las ideas ha concitado a todo el público posible que entraba en la Sala Orive e incluso ha dejado a algunas personas fuera por falta de asiento. Tomás Fernando Flores ha destacado precisamente la importancia que tiene que se llene una sala de gente para escuchar una reflexión sobre la cultura, mientras que ha defendido que las personas idóneas para ello son precisamente Soleá Morente y Niño de Elche.

Este último ha defendido durante su intervención que su interés como artista está en lograr que "la creatividad ocupe el espacio del pensamiento y buscar situaciones que generen interrogantes". “A mí la frase todos somos hijos de Cage de Llorenç Barber me cambió la vida más que 800 discos que haya podido escuchar”, ha sentenciado el creador, que ha bromeado sobre su condición de exflamenco y su capacidad para insertar discursos rupturistas en espacios vinculados a la música popular.

El encuentro

El l Encuentro Internacional Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad continúa este jueves 27, a las 11:00, con la mesa Mundos sostenibles, que sienta a Joanes Roso, María Almazán y Salvador Rueda, con la periodista Alejandra Alonso. A las 12:30, es el turno de Artistas: entre el entusiasmo y la precariedad, donde participan el comisario Christian Domínguez, la artista Nieves Galiot, y la directora artística de la Thyssen Bornemisza Art Contemporary, Daniela Zyman, además del escritor y periodista Bruno Galindo. La sesión de tarde arranca a las 18:00 con La filosofía en la encrucijada: humanismo, posthumanismo y pensamiento crítico, que reúne al filósofo José Carlos Ruiz, la filósofa Emma Ingala y el periodista Gabriel Núñez Hervás. El jueves se cerrará a las 20:00 con una entrevista del escritor Carlos Pardo al cómico Joaquín Reyes

El viernes, a las 11:00 es la mesa Culturas por inventar, con el director de la Fundación Montemadrid y exministro de Cultura José Guirao, la directora Andalucía Film Commission, Piluca Querol, el artista urbano Joseflowing y la directora de Flora María Van den Eynde. A las 12:30, la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, Lola Baena, el exconcejal de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, la arquitecta Stephanie Chaltiel y el arquitecto Curro Crespo abordan la temática: Ciudades de cultura: entre el patrimonio y la innovación.

Por la tarde, a las 18:30, charla a tres bandas bajo el título Siempre modernos entre el diseñador Alejandro Gómez Palomo, el escritor Ray Loriga y el periodista Borja Casani. A las 20:00, también en Sala Orive, se podrá ver el espectáculo Pièce distinguée n°45, de la coreógrafa y creadora La Ribot.

El sábado por la mañana, a las 11:00 en el Teatro Cómico, se proyectará la película documental Rediseñando el mañana de Pedro Aguilera, que estará en el coloquio posterior junto a Qi Kai Sheng, del Departamento de Sostenibilidad Ikea España, Ana Zamorano, presidenta de la Asociación de Amigos de Medina Azahara, Javier Orcaray, director de Espacio Plata, y el escritor Pablo García Casado.

El fin de fiesta será el sábado por la tarde en la plaza de La Corredera, con dos espectáculos: Cordobiana Sinfonía en La menor, de Javier Latorre y con Karen Lugo; y The past, the water, the seed Pieza en 3 movimientos, a cargo de la Escuela de Danza y Arte Dramático de Córdoba y la Córdoba Drumming Ensemble.

El programa completo está accesible en la web de Córdoba Ciudad de las Ideas.