Rosalía subasta objetos personales para ayudar a la Fundación Antonio Gala de Córdoba

La cantante Rosalía va a subastar objetos personales de su última gira y el dinero recaudado irá a parar a la Fundación Antonio Gala, ubicada en Córdoba. Es una de las partes de la alianza que la artista ha sellado con Coca-Cola, para la que ha creado un sabor.

La conexión cordobesa de Rosalía

Coca-Cola se ha aliado con la cantante para lanzar Coca-Cola Movement, el nuevo sabor de edición limitada zero azúcar de la plataforma Coca-Cola Creations, según ha informado la multinacional. En concreto, se trata del primer sabor de Coca-Cola Creations que la marca lanza este año, que está inspirado en el poder de transformación que la música tiene en las vidas y que ha sido cocreado con la artista española Rosalía, que acaba de ganar un premio Grammy.

En España, este nuevo sabor estará disponible en los canales de alimentación moderna, conveniencia y agregadores, exclusivamente en versión Zero Azúcar, en línea con el compromiso de Coca-Cola de reducir el azúcar en sus bebidas. Coca-Cola ha explicado que esta nueva creación recrea la personalidad de Rosalía y se presenta en un envase diseñado por la propia artista.

“Estoy muy emocionada por el lanzamiento de esta bebida creada conjuntamente con Coca-Cola. Espero que todo el mundo pueda disfrutar como yo de este viaje lleno de música, sabores y creación. Me he divertido mucho creando LLYLM y he disfrutado mucho esta colaboración con Coca-Cola”, ha asegurado la cantante española.

Así, los fans pueden escanear un código QR en la lata de 'Coca-Cola Movement' y acceder al Coca-Cola Creations Hub. En él encontrarán experiencias digitales con las que podrán descubrir y explorar nuevos territorios, como el acceso a contenidos entre bastidores de la grabación del single de Rosalía. Además del mencionado vídeo, incluye también un test de personalidad que utiliza las respuestas de la gente para personalizar su propio avatar en 3D y sus rasgos en el metaverso y una lista de reproducción basada en su estado de ánimo.

Además, tendrán también la oportunidad de pujar por objetos autografiados por Rosalía a través de una subasta online. La recaudación de la subasta, que incluye artículos como un casco, un traje de la gira o un póster, se destinará a la Fundación Antonio Gala. La organización, elegida por Rosalía, tiene su sede en Córdoba y concede becas de residencia a jóvenes creadores. La artista española, que quiso crear su propia historia de cambio y ha viajado a través de diversos géneros musicales, se ha inspirado en la misión de la organización de alentar a los jóvenes a explorar su propio viaje transformador.

“La transformación es una forma de autoexpresión muy importante para las generaciones actuales, y no hay lenguaje más universal para esa transformación que la propia música. Asociarnos con Rosalía, una auténtica inspiración por su manera de desafiar los géneros establecidos, para dar vida al nuevo lanzamiento de Coca-Cola Creations ha sido toda una revolución para nosotros y nos ha abierto nuevos caminos”, ha asegurado la Senior Director, Global Strategy de The Coca-Cola Company, Oana Vlad.