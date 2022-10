El Qurtubajazz celebra su octava edición con ocho conciertos entre el 13 y el 20 de octubre

El Qurtubajazz vuelve a la programación otoñal de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. Son ya ocho ediciones de un programa que se inició en el año 2003, y que luego se recuperó en el año 2016, y que ha logrado sobrevivir a la pandemia.

Este año, Qurtubajazz celebrará ocho conciertos en diversos espacios de la ciudad, entre el 13 y el 20 de octubre. Los principales reclamos de esta edición son los conciertos de David Pastor & Latino Blanco Quartet, Iñaki Aristaráin y la Andalucía Big Band, aunque no faltarán los conciertos didácticos y otros interesantes estímulos.

El festival arrancará el jueves 13 de octubre en el Teatro Góngora con el directo de Arbenz & Moutin & Pursglove. El espectáculo se llama Vulcanized, y lleva al escenario a Maikel Vistel (saxo tenor), Percy Pursglove (trompeta), François Moutin (contrabajo) y Florian Arbenz, batería.

El viernes 14 de octubre, el mismo espacio acogerá el directo del trompetista David Pastor y el saxofonista Francisco Blanco “Latino”, acompañados esa noche por el batería Tico Porcar y el contrabajista Massimiliano Rolff.

El sábado 15, el Qurtubajazz se desplaza hasta la Sala Orive, donde se estrena el espectáculo Three Royals - 40’s: Mujeres & Jazz, un espectáculo escrito y dirigido por Máximo Ortega y que cuenta con la cantante Ana de Lois, la actriz Marga González y la pianista Martina Mollo.

El lunes 17, el jazzista Iñaki Aristaráin será el protagonista de un concierto que se celebrará en el Conservatorio Profesional de Música 'Músico Ziryab', mientras que martes 18 y miércoles 19 serán los conciertos didácticos en el Conservatorio Rafael Orozco, que este año los ofrecerán Quinteto Magua, formado por los talentososos Gabriel Rodríguez Ramos (flauta), Julia Rodríguez Hernández (flauta travesera y voz), Juanma Ruiz (contrabajo), Alein Steinbert (guitarra) y Nacho Megina (batería).

El miércoles 19, la protagonista será la saxofonista y clarinetista María Esther, que llega al 'Músico Ziryab' acompañada de su quinteto, mientras que el cierre será el jueves 20 de octubre en el Cine Fuenseca, donde se celebrará el concierto de la Andalucía Big Band.

Toda la información sobre los conciertos y las actividades en la web del festival: https://cultura.cordoba.es/qurtubajazz/

