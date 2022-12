¿Qué planes hay para el 'finde' de Navidad en Córdoba?

120 drones protagonizarán uno de los espectáculos más novedosos de esta programación navideña, en una de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Córdoba para estas fechas, y que tendrá lugar este viernes. El espectáculo durará unos diez minutos y solo se podrá ver en torno al puente de El Arenal y en el mismo recinto. Tendrá dos pases: uno a las 19:00 y otro a las 21:00. Los drones dibujarán sobre el cielo cordobés motivos navideños.

Más de 300 figurantes repartidos en 53 escenas darán vida al gran Belén Viviente de Torrecampo, uno de los mayores de España que en esta su V edición se desarrollará los días 25 y 26 de diciembre, desde las 17:00 a las 22:00.

Este fin de semana se pueden visitar algunos de los patios que participan en el programa Patios en Navidad, que se celebra desde el 14 de diciembre. Este viernes 23 sólo se pueden visitar dos patios institucionales, los del Palacio de Orive y la Posada del Potro, en los que los días actúan intérpretes y grupos de cámara de música clásica, y el Patio de Canclea, del Palacio de Viana (este último, de martes a sábados, de 10.00 a 19.00, y domingos y festivos, de 10.00 a 15.00).

Además, el Ayuntamiento de Córdoba ha programado una nutrida programación navideña que se puede consultar en este enlace: Programación de actividades para hacer en Navidad

El equipo de Caravan Multifunction ha preparado una maratoniana fiesta de música electrónica para este viernes en el Hotel Ayre (C/ Poeta Alonso de Bonilla, 3). En el line up, djs cordobeses de proyección internacional como MoM y Jorge Escribano, y una nutrida selección de pincha discos locales, entre los que brillan David Escudero, Mayto o Fernando Sánchez. Habrá dos zonas distintas, una indoor y otra al aire libre, con un horario que va desde las 16:00 de la tarde a las 3:00 de la madrugada. La entrada cuesta 12 euros anticipada, y 15 euros en taquilla.

La promotora Ratpack, que dirige Bony Stuche, ha organizado una fiesta de Nochebuena en la Sala Tinglao (calle Alhaken II, 12), en la que el principal reclamo será la vuelta a Córdoba del dj y productor cordobés Javi Redondo. Junto a él, Lebollet, Diego Caballero, Pizco, Las Virus y el propio Bony Stuche. La entrada cuesta 12 euros en taquilla.

La banda The buzz lovers comienza su décima gira. Son mas de 10 años recorriendo las salas y festivales de toda la península con un éxito indiscutible como la mejor Banda tributo a Nirvana sobre los escenarios. Este viernes 23 de diciembre pasarán por el Ambigú de La Axerquía. El viernes 23 por la tarde también habrá tributos en la Sala Hangar. En este caso, por parte de la banda Planeta 80.

En Nochebuena, la Sala Hangar cambia de tercio y también apuesta por la música electrónica. Lo hace con el primer evento de la nueva promotora, From the sideline. En el cartel, los djs Secret Dance Records, Guiri Lavaina, Chaos Summoner, Álvaro Sanz, Jotape y Zinker. La fiesta arranca a medianoche y dura hasta las 7:00 de la mañana. La entrada es libre.

En la Sala M100 también sonará música electrónica, con un fiesta en la que estarán los djs Fran DC, David Power, Kassier, Robert Bueno, Pennyone o Curro Castillo. La entrada cuesta 12 euros.

La Filmoteca de Andalucía en Córdoba, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, cierra el año con una programación especial de Navidad. Lo hace con la proyección este miércoles 21 y el viernes 23, a las 18,00 horas, de ‘Plácido’ el ácido cuento de Navidad de Luis García Berlanga en el que retrata la sociedad española de posguerra.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!