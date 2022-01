Descubierto en perfecto estado el pavimento original del castillo de Belalcázar

La Junta de Andalucía está invirtiendo 39.630,87 euros en la pavimentación externa y mejora de la seguridad de la subida a la Torre del Homenaje del Castillo de Belalcázar, según ha informado la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, quien ha visitado las obras que están realizando. Dicha pavimentación ha aparecido durante la excavación, fundamentalmente junto a la puerta de entrada principal y en el entorno de la Torre 2, donde desemboca el actual camino de Almadén, que comunica La Fuente del Pilar con el Castillo.

Casanueva ha explicado que estos trabajos han dado a conocer que el pavimento original se conservaba en perfecto estado bajo tierra, compuesto de cantos y lajas de pizarra al este y norte de la torre 2. Igualmente han arrojado a la luz la existencia de otro pavimento de similares características, pero con materiales de mayor porte frente a la misma puerta de entrada principal al Castillo.

Casanueva ha informado que “se está interviniendo en la mejora de la seguridad para la visita al interior de la Torre del Homenaje, donde se han colocado barandillas en la escalera de caracol que lleva hasta la cubierta para una mejor accesibilidad por parte de los visitantes y evitar posibles caídas. También se está colocando protección en las ventanas de la torre para evitar la entrada de agua en caso de precipitaciones, para realizar una visita segura y evitar daños en la restauración realizada en el interior del Castillo. La empresa local que está llevando a cabo los trabajos es Construcciones Manuel Maya.

La delegada de Cultura ha destacado que desde la Junta de Andalucía “se está interviniendo de forma constante en el Castillo de Belalcazar, implicando a empresas del municipio para mejorar la visita y profundizar en el conocimiento de este enclave, a la vez que se incide en la seguridad y que los visitantes disfruten de este monumento singular que conserva la torre del homenaje más alta de España”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!