Tonre y Percless: “Córdoba está poco trillada y es original para irrumpir en el panorama del rap”

Con 10.000 escuchas en Spotify en su primera semana, Alyana se ha convertido en el mejor lanzamiento de los raperos cordobeses Tonre y Percless. Inspirados por la palabra árabe alyana, que significa paraíso y que dio origen a la expresión Córdoba la llana, han creado algo que sienten como propio y que suena fresco. Ambos hablan orgullosos de su ciudad, fuente de inspiración para este EP, pero también para otros temas de su repertorio. También para el colectivo El Califato, del que forman parte junto a los raperos Joseca y F Muñoz.

Aun así, ante la falta de oportunidades en Córdoba, Tonre y Percless buscan continuar su carrera musical en Madrid. Tonre ya se encuentra en la capital española, haciendo las prácticas de la carrera, y Percless se encuentra en proceso de búsqueda de piso y trabajo. En Madrid, además, darán un concierto el 10 de mayo, en la sala Cadavra.

PREGUNTA. ¿Cómo surge la idea de hacer Alyana?

Tonre. En 2022 Pedro me propuso hacer un proyecto juntos, lo dilatamos un poco porque estábamos terminando proyectos en solitario y a principios de 2023 nos pusimos manos a la obra. En principio no iba a ser tan referencial a Córdoba, pero creímos que era lo idóneo. Pedro en el nombre y cómo hilarlo con el EP, y yo me dediqué más a la parte del diseño.

Percless. Queríamos una cosa que fuera propia pero también fresca. Hace tiempo que sigo a Antonio Manuel, que tiene varios libros sobre la huella morisca en Córdoba, y recuerdo que subió una vez un hilo a Twitter sobre la expresión Córdoba la llana, que venía de alyana, que es una palabra refugio. Era algo que nos representaba, queríamos buscar nuestro propio paraíso, nuestro propio sonido, dejar nuestra huella. Y conforme fuimos grabando los temas fue encajando. Tonre le dio vida a los visuales y ya fue rodado todo.

P. Tonre, tú te has encargado del diseño, ¿cuál ha sido tu inspiración para el arte del EP?

Tonre. No tengo una inspiración específica, siempre estoy viendo cosas, me estoy guardando cosas que veo en Pinterest, Instagram, Behance y demás redes. Esto hace que siempre que tengo que encarar un proceso creativo, ya sé por donde encajar y por donde dirigirlo. En cuanto a Alyana, no es una cosa que hayamos hecho en un mes, hemos ido haciendo y viendo cosas poco a poco. Y al final ha salido un resultado chulo y muy propio, los colores recuerdan mucho a Córdoba, y toda la gente que ha visto la portada nos ha dicho que les recuerda a Córdoba, a estar paseando por la Judería…

P. Y desde el punto de vista musical, ¿cómo fue el proceso creativo?

Tonre. El que aporto más es Bigla, el productor musical del EP. Nosotros íbamos con algunas ideas, pero en un finde que estuvo en mi casa nos orientó y nosotros también nos hemos dejado guiar. Queríamos hacer un sonido algo más fresco, llevando la línea que llevamos hasta ahora, pero pegar un salto de calidad, y creo que ha quedado bastante guay el resultado.

Percless. Sí, Bigla ha sido el nexo entre los dos. Tonre y yo teníamos antes temas juntos, pero Bigla ha sido el que nos ha llevado a un punto entre lo suyo y lo mío para sacarnos partido en todos los registros posibles y fusionarlo bien.

Aunque tenga un foco minúsculo en comparación con otros sitios, en Córdoba se están haciendo cosas muy guapas. Hay mucho talento local Tonre

P. El EP tuvo un muy buen recibimiento, con más de 10000 escuchas en Spotify después de una semana ¿Cómo lo habéis vivido?

Tonre. Sí, ha tenido un muy buen recibimiento. El primer día nos mencionaron más de cien personas en historias de Instagram. Además, la prensa ha acogido mucho mejor este proyecto, gente que admiramos nos ha mencionado en redes y creo que el público, cuando ha visto a estos referentes apoyándonos, también se ha volcado más en el proyecto y se ha notado.

Percless. Es nuestro mejor estreno, va camino de las veinte mil escuchas en Spotify, cifra que, sí contamos otras plataformas, ya ha alcanzado. También se ha notado a nivel de prensa, radio y medios y periodistas especializados. Yo soy muy lector de prensa especializada y hay periodistas que yo sigo y admiro que han cubierto la salida del EP. Quizás no tenemos escuchas masivas, pero que nos publique gente que lleva muchos años y tiene buen criterio a la hora de decir si algo vale o no es de valorar. También desde Córdoba nos han llamado mucho para entrevistas y es la primera vez que nos pasa.

P. Toda vuestra obra está muy unida a Córdoba. ¿Hasta qué punto la ciudad es inspiración para vosotros?

Tonre. Me siento muy afortunado de vivir en Córdoba, sobre todo por lo que ofrece a la hora de desarrollarte artísticamente. Es una ciudad muy rica culturalmente, todas las familias tienen un artista, y yo desde chico me he nutrido de eso. Queríamos devolver eso en nuestra obra y destacar lo que se está haciendo en la ciudad, porque, aunque tenga un foco minúsculo en comparación con otros sitios, se están haciendo cosas muy guapas. Hay mucho talento local.

Percless: Me parece que Córdoba es una ciudad muy rica a nivel cultural y artístico y que está infravalorada, muy poco trillada y es original a la hora de irrumpir en el panorama del rap. Hay muchas provincias que ya tienen muchos referentes. Aquí, sin desmerecer a nadie, no hay raperos con públicos masivos. Nosotros tenemos todo el terreno por explorar. Además, es una cosa fácil para nosotros, no es impostado, hablamos de lo que hemos ‘mamao’, de las calles en las que nos juntamos. Está la dificultad industrial y musical, por la falta de oportunidades aquí en Córdoba, pero supone un reto que motiva.

P. ¿En los pocos años que lleváis, percibís algo de evolución en la industria musical en Córdoba?

Tonre. Desde nuestra experiencia sí se están dando pasos. No es tanto que no haya tejido industrial musical en Córdoba, sino que no hay proyección hacia fuera y hacia la capital. En Córdoba puedes estudiar, hay gente que masteriza, que hace vídeos, pero por cómo funciona la industria hoy, si no te vas haciendo contactos, es muy difícil vivir de ello desde Córdoba. Aun así, poco a poco se van dando pasos hacia adelante, yo creo que cuando haya una figura importante en el rap en la ciudad, los que vengan detrás lo van a tener más fácil.

Percless. Yo antes de que acabe este año tengo planeado irme a vivir y trabajar a Madrid. Tonre ya está allí. Las oportunidades son mejores y más recurrentes, conoces más gente, tanto artistas como promotores o posibles clientes. Creo que es importante ser consciente que es mejor trabajar desde allí porque es donde está gran parte de la industria, pero también saber dónde quieres enfocar esos logros. Yo sé que me tengo que ir, pero mi objetivo a largo plazo es tener la posibilidad de haberme desarrollado musicalmente lo suficiente como para poder apoyar y ayudar a artistas con talento en Córdoba, creando mi propio sello en la ciudad.

P. ¿Cómo compagináis la música con vuestra vida laboral?

Tonre. Hasta ahora ha sido un poco difícil. Yo vivo en Encinarejo y, con los desplazamientos, las clases me ocupaban ocho horas todos los días. Más lo que conlleva estar en una carrera. Además, yo siempre he apoyado a la gente de mi grupo a nivel de diseño en sus proyectos. Hasta ahora lo hemos podido llevar, pero hemos ido mucho más lento y no hemos podido dedicarle a la música todo el tiempo que querríamos porque tenemos otras obligaciones que son prioritarias. Por eso me he venido a Madrid, estoy haciendo las prácticas y a ver si puedo quedarme aquí a trabajar porque me daría muchas más facilidades para hacer música.

Yo sé que me tengo que ir, pero mi objetivo es desarrollarme musicalmente y poder apoyar y ayudar a artistas con talento en Córdoba Percless

Percless. Yo trabajo de albañil. Tengo mi horario de ocho horas, por la tarde voy al gimnasio y tengo mi rutina. Lo compagino a paso lento, es verdad que los días de descanso y los fines de semana intento aprovecharlos y, además, cuando nos juntamos somos muy productivos. Él se encarga del diseño y yo de las redes sociales, la prensa y el marketing. Nos ayudamos mutuamente. Pero las horas del día son muy limitadas y hay días que no puedes dedicarle tiempo. Al final hace dos o tres años que decidimos profesionalizarnos y que el rap dejara de ser solo un hobby. También ahora salimos menos, perdemos muy poco el tiempo.

P. Las redes sociales y las plataformas digitales os permiten difundir vuestra obra, pero ¿os permiten generar ingresos?

Tonre. Toda persona que comience a invertir en la música tiene mucho riesgo, porque hay mucha gente que también quiere ser músico. Nosotros intentamos hacer todo lo que está en nuestras manos y nos ayudamos entre nosotros. Ahora mismo los ingresos son nulos. Nos estamos gastando alrededor de mil euros por un tema y en un año puede generar unos cien euros. Sin embargo, no es algo que nos preocupa, nos preocupa nuestro arte, seguimos trabajando y haciendo música. Queremos hacer crecer el proyecto y mover El Califato.

Percless. Las plataformas digitales, no es ningún secreto, no pagan bien, pero sabemos lo que hay. Sabemos que estamos invirtiendo en un tema y lo más probable es que le perdamos dinero. Es duro, tenemos nuestro trabajo, que meter dinero en nuestras casas y luego invertir en la música lo que nos sobre. Pero estamos conformes, vamos poco a poco y sabemos que son pasos necesarios y lógicos para en algún momento poder vivir de la música.

P. ¿Qué supone para vosotros, como artistas, el consumo de música en redes como TikTok?

Tonre: Desde la parte que me toca, de diseño y visual, me cansa un poco tener que estar 30 o 40 horas detrás de un proceso creativo y después ver que la música tiende a viralizarse cuanto más cutre y tonto sea el video. No me gusta, lógicamente, pero si quieres vivir de esto te tienes que adaptar, no nos queda otra. Tenemos que sacarles partido a estos medios. TikTok es una herramienta que te da la posibilidad de que todo el mundo lo pueda ver, sin publicidad. El fallo es que lo hemos encaminado a un rumbo que tienes que adaptar tu obra a la red y no la red a la obra. Te curras un proyecto increíble y tienes que hacer un trend bailando para que se viralice.

Percless: A nivel consumidor, pienso que es peligroso porque altera tu atención y el uso tiene que ser moderado y responsable. Pero como artista tampoco me afecta mucho. Yo hago mi obra sin pensar en ninguna plataforma digital ni en cómo la voy a mover. Luego, puedo sacar 10 segundos de mi obra y subirla a TikTok y el que quiera puede ir a la obra completa. Que se utilicen estas redes no solo lo veo bien, lo veo obligatorio si quieres crecer.

El fallo con Tik Tok es que llevamos un rumbo en el que tienes que adaptar tu obra a la red y no la red a la obra Tonre

P. Y finalmente, después de Alyana ¿cuáles son vuestras perspectivas a corto o medio plazo?

Tonre. Yo sigo haciendo música y probando cosas, pero estoy en un punto de pausa en mi carrera para terminar unas cosillas que tengo de diseño. Y estamos centrados en un proyecto que tiene Pedro. Es momento de centrarnos un poco en lo suyo e ir por partes.

Percless. Como te he dicho a nivel personal estoy en proceso de mudarme a Madrid y a nivel musical tengo la idea de hacer mi primer álbum. También ahora se va a venir una temporada de colaboraciones con gente de fuera, gente del gremio que hemos conocido. No queremos decir nada, pero durante gran parte de lo que queda del año, sino el año entero, vamos a ir sacando colaboraciones.

En Córdoba no hay raperos con públicos masivos, y eso es una oportunidad Percless