Los organizadores de festivales critican el “desconocimiento” de Marín de la industria de la música en vivo

Los festivales andaluces han mostrado su “malestar y descontento” por las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, sobre la celebración Andalucía Big Festival en Málaga, que, a su juicio, demuestran “su desconocimiento del tejido y la industria de la música en vivo en nuestra región, que lleva años siendo referente a nivel internacional y generando a su vez empleo, riqueza y cultura”.

Han señalado que palabras de Marín en referencia a este evento recién llegado, tales como “aportará prestigio, singularizará el destino y lo distinguirá de sus competidores”, “dará proyección internacional a la marca Andalucía”, “espectacular fin de fiesta del verano, con grandes bandas nacionales e internacionales”, o “seguir generando actividad y riqueza en la comunidad”, bien podría “haberlas aplicado a todos aquellos festivales e iniciativas andaluzas que, durante años, han desarrollado su trayectoria y demostrado idénticos resultados con esfuerzo y dedicación hasta ahora”.

Así lo han recogido en una carta abierta destinada al consejero de Turismo y firmada por Weekend Beach Festival, Dreambeach Festival, Festival Cabo de Plata, No Sin Música, Puro Latino Fest El Puerto de Santa María, Puro Latino Fest Sevilla, Puro Latino Fest Torremolinos, Primavera Trompetera Festival, Chanquete World Music, Brota Música y Sierra Sur Ecofestival.

Estos festivales señalan que su trayectoria involucra a un gran número de eventos, que “también aportan prestigio, singularizan destinos, algunos de ellos incluso fuera de las grandes capitales de provincia, y se distinguen de sus competidores nacionales por méritos propios de incuestionable calidad. Festivales que también han dado, dan y darán proyección internacional a la marca Andalucía, mucho antes incluso de que esta marca viera la luz y cuando solo se hablaba de Andalucía, sin marca previa alguna”.

“Festivales --continúan-- que sirven de espectacular fin de fiesta del verano, claro, pero también sirven a los mismos objetivos en primavera, otoño e invierno, fomentando en muchas ocasiones que el calendario no se rija por unas cuantas y cortas determinadas fechas estacionales. Que han apostado por carteles con grandes artistas nacionales e internacionales, pero que también han sido el mejor escaparate posible para el talento andaluz y nuestros artistas emergentes. Y por supuesto, que también han generado actividad y riqueza a nuestra comunidad, como un motor económico de primera índole”.

Estos han apuntado que Andalucía “está a rebosar de propuestas con esas naturalezas y esos objetivos que se citan”, ya que “según la web Statista.es, solo en 2020 se celebraron en nuestra comunidad 118 festivales, colocando a Andalucía en la segunda región con mayor número de festivales tras Cataluña, superando ligeramente a la Comunidad de Madrid y con bastante distancia de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y País Vasco”.

“La mayoría de estos festivales, además y desgraciadamente, están apoyados con subvenciones irrisorias, o en algunos casos, ni siquiera cuentan con subvención alguna y menos aún con contratos de patrocinio con instituciones públicas como su Consejería”, citan en esta carta abierta, en la que instan a Marín “a echar un vistazo a todos estos festivales y sus carteles, y comprobar que por sus escenarios han desfilado aun así artistas de la talla de Skrillex, The Black Eyed Peas, David Guetta, Die Antwoord, Beck, o The Prodigy y un larguísimo etcétera y de artistas nacionales, donde la lista es infinita, de Bunbury a Vetusta Morla, de Rosalía a Raphael”.

Además, han invitado al viceconsejero a “preguntar directamente en las localidades que albergan estos festivales andaluces por el impacto económico que arroja en sus municipios”, para añadir que “quizás le sorprenda que esos 25 millones de euros que cita en sus intervenciones como efecto inmediato del festival al que su Consejería ha decidido patrocinar, no es una cifra nada descabellada, sino más bien una cifra habitual en el retorno económico que propician estos otros festivales andaluces a aquellos entornos que los acogen”.

Y han citado como ejemplo algunos de los firmantes de esta carta. Así, han indicado que “Dreambeach Festival suele producir un impacto superior a los 15 millones de euros, Festival Cabo de Plata alrededor de diez millones, Weekend Beach Festival unos seis millones y No Sin Música alcanza los dos millones y medio. Otros festivales en nuestra comunidad incluso superan la mayor de estas cifras” y añaden que “muchos de ellos, por no decir su casi totalidad, no han recibido de su Consejería ni siquiera unas palabras de agradecimiento en todos estos años de existencia”.