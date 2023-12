María José Llergo entra en la lista de los mejores discos del año en las principales revistas musicales del mundo

Si la máxima de todo artista es que su obra no deje indiferente, el original concepto de Ultrabelleza que María José Llergo ha entregado en forma de primer trabajo en largo ha sido una sacudida emocional a nivel global. La talentosa cantante y compositora cordobesa sobresale como una de las grandes voces de su generación con un disco que ha calado profundamente en la crítica y el público.

Su arte ha resonado con fuerza en todo el mundo, convirtiendo a Ultrabelleza en todo un fenómeno musical. Su inclusión en listas de los mejores discos del año en medios internacionales con el prestigio de Pitchfork (Best Music By Latin and Spanish Artists), NPR (Best Album 2023) y Rolling Stone (Best Latin Album) es el reflejo de la relevancia que ha adquirido un álbum potente, accesible, valiente, conmovedor y honesto.

Reseñas y artículos que coinciden en la habilidad natural de la cordobesa para fusionar flamenco con códigos del R&B y del rap, remarcan la intersección que despliega entre lo tradicional y lo contemporáneo alabando la exploración de sus raíces a través de influencias electrónicas. Una versatilidad y personalidad que ha sido reconocida en cabeceras de la importancia de The New York Times y Billboard.

María José Llergo brilla con luz propia, como se pudo comprobar en los recientes Latin Grammy celebrados en Sevilla con una actuación colosal en el evento de Amazon Music. El mundo está siendo testigo de ello.

Un éxito sin paliativos de una artista que, también, es profeta en su tierra. Medios generalistas como El País, El Diario y La Vanguardia entre otros, y medios musicales de la talla de Mondosonoro, Rockdelux o Jenesaispop han ensalzado una propuesta que ya es candidata al Mejor Álbum del Año del Premio Ruido 2023, galardón que otorga la PAM (Periodistas Asociados de Música). La mejor manera de cerrar un intenso 2023 en el que ha recibido el cariño de un público no ha fallado en los conciertos del tour de Ultrabelleza.

Aún queda un encuentro restante en el Teatro Cervantes de Málaga el miércoles 20 de diciembre.