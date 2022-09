Lucía Moon: “Me sentí discriminada por cantar, pero no iba a dejar de hacerlo”

La joven cordobesa de 19 años Lucía Moon ha revolucionado las redes, y para bien, con su aparición en el programa Veo cómo cantas. Lucía ha contado a Cordópolis sus comienzos en la música cuando era tan solo una niña, sus grandes referentes y cómo ha llegado a sufrir bullying por su gusto por cantar. Una situación a la que dio la vuelta y que aprovechó para seguir aún con más fuerza con su pasión. Ahora, a su aún corta edad, ya ha compuesto 15 canciones que espera que formen parte de su primer disco en un futuro no muy lejano.

PREGUNTA: Para empezar, cuéntanos ¿Cómo empezaste en la música?

RESPUESTA: Empecé a cantar por mi hermana. Mis padres siempre han escuchado a artistas super legendarios pero ha sido mi hermana la que me ha metido en este mundillo porque a ella siempre le ha gustado cantar y ha sido mi referente. Cuando tenía 12 años fue cuando decidí apuntarme a un programa de canto y fue en 2018 cuando fui a Fenómeno Fan porque mi profesora de canto me apuntó al casting sin avisarme. Ese mismo año tenía pensado apuntarme a La Voz Kids, pero luego pensé que era mejor ir a un programa más pequeño porque no había pisado nunca un plató de televisión; y eso fue lo que hice. Después, actué también por Córdoba y eso me hizo soltarme más en los escenarios. Ya al año siguiente, en 20018, llegué a La Voz Kids y estuve hasta la final con Melendi; aprendí muchísimo. Me llevé muchos consejos de muchos artistas, pero también se curra mucho y pasas mucho tiempo separada de tus padres.

P: Como referentes en la música, ¿a quiénes has tenido o tienes?

R: Es curioso porque a día de hoy me comparan con Amy Winehouse pero aunque la haya escuchado de pequeña no la he tenido como un referente. Le he prestado más atención cuando he crecido, de hecho la tengo tatuada. Para componer me inspiro en Lana del Rey, Melanie Martínez y clásicos como Queen, Beyoncé o Rihanna, que últimamente también le estoy haciendo más caso.

P: Tienes referentes para componer pero ¿en qué te inspiras?

R: En mi vida (risas). Me pasan muchas cosas y siempre que me pasa algo pues escribo, además la mayoría de letras tienen que ver con el amor, con mi vida amorosa, entonces tengo muchas canciones que van por ahí. Pero también toco otros temas como la sociedad de hoy en día, el bullying, el acoso, que ha sido una cosa que de pequeña he sufrido. Y me está ayudando mucho a componer que estoy empezando a tocar el piano, que me apunté a clases en 2021.

P: En el último programa en el que concursaste Veo como Cantas te pusieron el mote de La Gótica, un estilo con el que te identificas, ¿fue el bullying lo que te hizo llevar este estilo?

R: No, el bullying solo me ha servido para componer e inspirarme, ese estilo fue cuando empecé a escuchar a Lana del Rey o Melani Martínez cuando empecé a desarrollarme artísticamente. Ahí iba probando estilos, comprándome ropa y viendo dónde me sentía más yo y ahí me encontré. El bullying lo sufrí en la ESO porque cantaba, los profesores se volcaban mucho conmigo si necesitaba que hiciese un examen otro día porque estuviese grabando un programa, pero eran los alumnos los que tenían el problema. Me he sentido discriminada por cantar pero no iba a dejar de hacerlo porque era lo que me gustaba y eso es lo que más rabia ha podido dar a la gente que quería que dejara de hacerlo.

Quiero sentirme respetada por cualquier persona que conozca

P: Revertiste el acoso entonces en más fuerza para seguir adelante

R: Sí, y mi madre me ayudó muchísimo porque soy una persona muy sensible. A mí las críticas constructivas no me afectan pero sí que los comentarios negativos que van a hacer daño hago por no leerlos o intento sacarles lo positivo. No tengo que recibir un insulto y decir gracias por insultarme, tampoco. Ahora con Veo cómo cantas me ha pasado lo contrario, he flipado porque no he recibido ningún comentario negativo y eso me ha sorprendido muchísimo. Estoy acostumbrada a algún comentario negativo o despectivo, al no recibir nada ahora he pensado que algo estaré haciendo bien.

P: ¿Y como se lleva tener este estilo en una ciudad pequeña como Córdoba?

R: Es un poco difícil porque a la hora de vestirte, porque no es que me vaya a poner el vestido que me pusieron en el programa, pero sí que visto más con negro o calaveras, te sientes un poco observada. O a la hora de quedar con tus amigos piensas que ellos van a ir de una forma y yo de otra, pero eso son inseguridades por eso iba poco a poco. Pero a día de hoy es mi estilo y si alguien se avergüenza de mi, que no sea mi amigo.

P: ¿Lo usas para esconder la parte sensible de Lucía que has comentado?

R: La parte sensible de Lucía es que no la conoce casi nadie porque a raíz de lo que he podido sufrir, con el acoso y el amor, me he hecho como una coraza. No voy de tipa dura pero quiero que la primera imagen sea “te respeto”, quiero sentirme respetada por cualquier persona que conozca.

P: Volviendo a tus participaciones en los distintos concursos, la última ha sido en Veo cómo cantas, ¿Cómo surgió esta?

R: Eso fue como un pequeño trabajo remunerado porque me llamaron ellos para concursar. Además, me gustó porque tampoco es como la mayoría que son más como una competición. Aquí era solo actuar en un programa en el que me llamaron porque tenían mi contacto de haber participado en La Voz Kids.

P: ¿Y ahora en qué estás trabajando?

R: Pues el año pasado me lo tomé como sabático porque tenía miedo a meterme en una carrera que no me gustara. Entones empecé a estudiar piano, me saqué el B2 de inglés, he compuesto y he estado colaborando con R. J. Ruz, un productor cordobés. Entonces ahora sigo trabajando con él porque me pidió que le pusiese voz a sus letras, y ya he empezado a sonar en Spotify a través de su perfil. Pero estoy deseando de sacar lo mío, que ya tengo 15 canciones, y que la gente escuche a la verdadera Lucía Moon.

P: ¿Y por dónde quieres que vayas ese primer disco?

R: Quiero que sea mucho soul pero también que tenga mucho de rock porque me gustan las bases y los instrumentos potentes; también quiero que la instrumental acompañe mucho a la letra. Aunque últimamente al escuchar más a Lana del Rey me está gustando también mucho el indie pop y tengo algunas canciones por este estilo. Y todo lo que compongo es en inglés, porque el sacarme el B2 me ha ayudado a eso. Y ya tengo muchas canciones, podría sacar el disco perfectamente si algún productor se pusiese en contacto conmigo.