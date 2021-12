India Martínez y María José Llergo, protagonistas de una serie musical de HBO Max

Las cantantes cordobesas India Martínez y María José Llergo forman parte del elenco de artistas que han participado en la serie documental Acoustic Home, que emite desde este miércoles 1 de diciembre la plataforma HBO Max. Se trata una producción de diez capítulos en el que se conocerá en profundidad a una decena de artistas del mundo de la música a través de un concierto acústico y testimonios de sus propias vivencias, que comparten con Mikel Corral, reconocido periodista del medio.

Melendi, Vanesa Martín, Estopa, Rozalén, Mónica Naranjo, Ana Mena, India Martínez y María José Llergo son algunos de los artistas que participan en un proyecto original de Sony Music Iberia (Premium Content) en coproducción con Sr Mono y que desgrana temas que nacen del artista pero que lo sobrepasan y se hacen universales.

Según lo que se ha visto en el trailer, Melendi habla de su transformación personal y artística, Estopa razona sobre la lucha de clases, María José Llergo será el pretexto para reflexionar sobre la realidad de la España rural, Rozalén representa a las mujeres silenciadas que han recuperado la voz… Y otros grandes artistas, como Ana Mena, India Martínez, Mónica Naranjo, Vanesa Martín, Plutonio y Dino d´Santiago, serán los encargados de traernos distintos temas globales que, a través de su propia experiencia, traspasan la pantalla.

Todo ello enlazado con música en directo. En el caso de Llergo, ofrece un concierto en la cárcel de Segovia, mientras que Martínez se va la ribera del Guadalquivir en Sevilla. La productora ha recalcado que cada capítulo de Acoustic Home vincula directamente la historia propia del protagonista con el lugar en el que ofrece el concierto.

Además, incluye voces de periodistas reconocibles —Jordi Évole, Pedro Piqueras, Marc Giro, Ana Pastor, Carla Antonelli o Manu Sánchez, entre otros— que permiten explicar y analizar el contexto social y/o histórico de los asuntos abordados, pero también sobre el papel del propio artista en la historia de la música: qué aporta y cuáles son sus referentes, qué influencias tiene, cuál es la previsión de futuro y qué legado podría dejar.

