Falete actuará en Peñarroya-Pueblonuevo

Falete llega al pueblo cordobés Peñarroya- Pueblonuevo, con su nuevo espectáculo Desnudando el alma. Tras su último concierto en Coria del Río, pueblo de la provincia de Sevilla, estará en la Casa de la Cultura de Peñarroya- Pueblo Nuevo, el próximo 1 de abril a las 21:00. Las entradas están disponibles en la página web de Giglon.com y en el CorteIngles.es.

“Por eso hoy, con la infinita esencia de las notas de un piano, desnudo mi alma para que después de esta vida, sea libre una canción”. Así describe el artista su último espectáculo. Acompañado por un piano y el baile flamenco, Falete regala una de sus interpretaciones más íntimas.

Hijo de artista, Falete hizo su primera aparición con 17 años, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, junto a la bailaora La Chunga. Fue apadrinado por grandes artistas como Jesús Quintero y Rocío Jurado. En su discografía aparecen versiones de Bambino, Chavela Vargas, Lola Flores, entre otros. Desde entonces, sigue llevando la copla y el flamenco por toda España.

A finales de abril, Falete volverá a la provincia de Córdoba, esta vez a Puente Genil, siguiendo su gira por Andalucía.

