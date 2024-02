Los cordobeses Francisco Carmona e Imperio Reina, concursantes estelares de 'Tierra de Talento'

El talent show Tierra de Talento ha arrancado nueva edición y lo ha hecho por todo lo alto: con una primera gala homenaje a María Jiménez, quien falleció el pasado mes de septiembre. Y entre sus dos concursantes destacaron dos: Francisco Carmona y la drag queen Imperio Reina, ambos vecinos de la provincia de Córdoba. Además, en el jurado hubo representación de esta tierra gracias a la participación de India Martínez. De hecho, fue ella quien inauguró la gala con una canción que se ha convertido en todo un himno: Se acabó.

La dinámica del concurso se mantiene inalterable: tras pasar un casting, los concursantes participaron en esta primera gala, que es la primera fase del certamen. Después, vendrá la prueba conocida como Desafío y, tras ella, la semifinal y la final. Y tanto Carmona como Imperio Reina pasaron con creces esta primera fase, obtenido cinco estrellas, la puntuación máxima.

Carmona es un joven de 23 años y natural de Puente Genil. En declaraciones a este periódico reconoce que es la primera vez que se presenta a un concurso, pero no lo dudó cuando vio la posibilidad. En esta primera gala, el artista interpretó con su flauta travesera el conocido tema de la artista Sensación, que comenzó con unos acordes de Al Alba, otra canción de la sevillana. Tras su actuación, le tocó el turno al jurado. Pastora Soler resaltó la “dificultad” de la canción debido “a los compás de tangos tan rápidos”. Carmona confesó que había realizado algunos arreglos a la canción para llevársela a su “terreno”, algo que también agradeció el bailaor Antonio Canales, quien se quedó sorprendido “por la velocidad” del ritmo y los picados, al igual que Falete. El instrumentista maravilló también a India Martínez, quien fue la última en pulsar el botón de la estrella porque se le “olvidó” al dedicarse únicamente a escuchar al joven.

En la casa de este pontanés se respira música por cada esquina: su hermano toca la trompeta y su hermana, Inmaculada Carmona, es bailaora. Él formó parte de la banda de música de su pueblo y empezó con el instrumento que practicaba su hermano. Sin embargo, los años y sus propios gustos le llevaron a decantarse por la flauta travesera, instrumento con el que se ha formado durante seis años en el Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz, en Lucena, y durante otros cuatro en el Superior de Música de Córdoba.

Tras finalizar esta formación, actualmente se encuentra realizando un máster de investigación musical y en un futuro baraja trabajar en tablaos flamencos, fundar una compañía de baile o unir su música con a los tacones de su hermana. En el próximo programa, este joven rendirá tributo al maestro Antonio Fernández Díaz Fosforito, su paisano.

Quien también triunfó en esta primera gala fue el artista Imperio Reina, alter ego de José Manuel Reina, quien se convirtió en el primer concursante drag queen de este programa. Con su interpretación primero de Se me olvidó otra vez, y después de Se acabó, consiguió que los cuatro integrantes del jurado se levantaran para reconocer la particularidad de su espectáculo, nada histriónico. Canales llegó a asegurar, incluso, que se “había tragado a María Jiménez” por la voz aguda que tiene el montillano. Falete, que se quedó sin palabras, agradeció a Imperio Reina el “respeto” mostrado en su espectáculo, porque no todos los que siguen el estilo drag “lo hacen así”, asegurando que el joven era un “artista muy grande”.

Para el próximo programa, Imperio Reina deberá defender en el escenario un tema mítico y de éxito del Festival de Eurovisión.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!