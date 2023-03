Música, poesía y fotografía para recordar a Juan Carlos Limia

Músicos como José Antonio Rodríguez, Daniel Casares o Silvia Mkrtchyan, poetas como Bernardo Ríos, y la Asociación Fotográfica Cordobesa (AFOCO) colaboran en el memorial Recordando a Juan Carlos Limia, organizado para reivindicar la figura del que fuera director general de Cultura del Ayuntamiento y gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), fallecido en enero.

Este memorial se celebrará este jueves 16 de marzo, a partir de las 20:00 en la Sala Orive y con entrada libre. Se trata de un acto que ha organizado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

Según el programa, el memorial lo abrirá al piano Silvia Mkrtchyan, que también actuará junto a Juan Castillo. Habrá espacio para escuchar piezas de guitarra de Daniel Casares y José Antonio Rodríguez (este último cerrará el acto), así como un recital de música antigua de Luis Delgado y lectura de poesía por parte de Ana Linares y Bernardo Ríos. También intervendrá Isabel Pérez y se podrán ver imágenes de AFOCO.

El gestor cultural Juan Carlos Limia (Minas de Riotinto, Huelva, 1960 - Córdoba, 2023) falleció en enero tras serle detectado un cáncer unos meses anrtes, lo que le apartó de la vida pública y cultural de la ciudad. Limia ha sido el gestor cultural que más responsabilidades ha aglutinado en Córdoba en la historia reciente, por su doble papel al frente de la Dirección General de Cultura, responsable de la gestión de los programas culturales que se desarrollan en Orive, y como gerente del IMAE, organismo que programa y cuida de los teatros públicos de Córdoba (La Axerquía, Teatro Góngora y Gran Teatro).

