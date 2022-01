El Museo de Bellas Artes de Córdoba acoge la nueva exposición de Antonio Bujalance

El Museo de Bellas Artes de Córdoba ofrece una nueva exposición de dibujos, inaugurada por la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva, en su Sala I de Dibujos y Estampas, en concreto se trata de la muestra denominada Donación Antonio Bujalance: Entre la Naturaleza y la Poesía, que ofrece al público 29 dibujos donados por el autor al museo en el año 2017.

Según ha indicado el Museo de Bellas Artes, Antonio Bujalance Gómez nació en la localidad cordobesa de Doña Mencía en 1934. Becado por la Diputación Provincial en 1948, estudió en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba y posteriormente, en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla y en la Escuela de Pintura Mural Contemporánea de San Cugat del Vallés de Barcelona.

En 1970 fue nombrado profesor numerario de Dibujo Artístico en la Escuela de Artes Aplicadas de Baeza (Jaén) y después en la de Sevilla, desde donde pasó a la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba, formando a un buen número de artistas andaluces contemporáneos.

Es considerado uno de los temperamentos creativos más destacados del actual panorama artístico en nuestro país. Su obra pictórica sigue consolidándose y despertando gran interés y admiración, siendo valorado como un gran pintor, gran dibujante, ilustrador, cartelista, muralista y realizador de vidrieras.

Su obra evoluciona desde el Realismo hasta la Abstracción, no quedando al margen de otros elementos derivados del Surrealismo o el Constructivismo, aunque teniendo en el paisaje uno de sus ejes vertebradores más importantes. Su técnica es muy depurada, con trazos precisos, gran intensidad cromática y concepto compositivo geométrico. Es valorado por algunos como "retratista del cosmos" al aportar su concepción de la naturaleza, no exenta de una particular visión apocalíptica en su serie sobre el paisaje, en la que reflexionó sobre la degradación de la naturaleza.

Destaca también como retratista, consiguiendo en este campo captar fielmente y representar de forma realista algunos de los rostros más destacados del panorama artístico y literario contemporáneo. Una muestra representativa de su obra puede admirarse en esta exposición, que se ofrece al público desde el 18 de enero al 27 de marzo de 2022.