Las dos orillas de la poesía se abrazan en Córdoba

El director de Cosmopoética, Antonio Agredano, evocaba que los 19 años que cumple el festival internacional de poesía más importante de España “son muchos para casi cualquier cosa”. Salvo para la “poesía, que no envejece. Se queda pegada en la piel. Su veneno sigue intacto”.

Este viernes, un Gran Teatro repleto de público ha saludado la inauguración de una nueva edición de Cosmopoética, la de 2022 y dedicada a Argentina, la “otra orilla” de la poesía en castellano. “A veces los poemas son capaces de resumir una vida”, relataba Agredano durante la apertura del festival. “La poesía es un vínculo invisible que nos une al mundo. Por eso estamos felices de que hayáis venido a acompañarnos”, se dirigía al público.

El festival arrancó con un guiño a las dos orillas del Atlántico, al puente que supone compartir una lengua, una lírica y unos ritmos poéticos. A que hay una Córdoba en Argentina y un poco de Argentina en Córdoba durante esta semana larga de festival de poesía. Y el certamen arrancó con una lectura poética y una entrevista de Agredano a los autores Mariano Peyrou (argentino aunque desde los cinco años viviendo en España) y Consuelo Iturraspe (argentina).

Peyrou detalló que “nadie es solo poeta” y explicó cómo “no sorprende nada que un poeta trabaja de abogado, médico o ascensorista”, en la inauguración de un festival por el que han pasado centenares de poetas, de los que casi la totalidad podía decir que ha podido vivir de la poesía. Consuelo Iturraspe forma parte de una nueva generación de poetas argentinas. También es dramaturga y directora. Ambos alternaron la entrevista de Agredano con la lectura de varios de sus poemas, algunos inéditos.

Pero la poesía también es música. “Su origen es el mismo”, explicó el propio Peyrou. Y Cosmopoética también. Tras diez minutos, 20 años. Los que ha tardado la cordobesa Vega en volver a las tablas del Gran Teatro de Córdoba.

El público vibró con un espectáculo especial que Vega ha creado para Cosmopoética y que ha estado compuesto por algunas de sus canciones “inspiradas en la cultura, los libros, los poemas y el arte en sí mismo”: “Las canciones en el fondo también son ejercicios líricos con arraigo musical, en mi caso tan variados como mis vivencias como persona y autora”, ha indicado la artista.

La música, la poesía y las dos orillas se darán la mano en Córdoba hasta el próximo sábado, en una de las grandes citas del otoño cultural no solo en Córdoba, sino en España.

