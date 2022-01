El escritor Alberto Monterroso narra los 12 años de gobierno del emperador Cómodo en 'El amo de Roma'

El escritor e investigador cordobés Alberto Monterroso narra los 12 años de gobierno del emperador Lucio Aurelio Cómodo (180-192 d.C.), "poco conocidos entre el gran público, pero de enorme trascendencia en la historia de Roma" ante "el inicio de la decadencia del Imperio", todo ello dentro de la obra 'El amo de Roma'.

Según destacan desde la editorial Almuzara, la novela de Alberto Monterroso, enmarcada dentro del género histórico, "cumple a la perfección con los cánones de este tipo de literatura al lograr ensamblar pasiones extremas y una acción desbordante, sin perder un ápice de certeza histórica".

Se trata del último de los emperadores antoninos, la dinastía del s. II, el siglo de oro del Imperio, que comenzó con Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero y Marco Aurelio, todos ellos "excelentes gobernantes", para acabar con el protagonista de esta narración, cuyo reinado el historiador británico Edward Gibbon consideró "el inicio de la decadencia de una de las civilizaciones más influyentes de la historia".

El relato comienza cuando Lucio Domicio, tras combatir a las órdenes de Marco Aurelio a orillas del Danubio, asiste en Roma a las exequias del difunto César. Allí conocerá a la bella Valeria, quien, a pesar de su trato distante, le cautiva.

Sin embargo, el ascenso al poder de Cómodo, hijo del que fuera llamado emperador filósofo, supondrá un punto de inflexión en el devenir del Imperio. Las conductas "despóticas" de Cómodo y de Lucila, su hermana, quien influye poderosamente en él, alentarán "todo un vivero de conspiraciones y turbios manejos que marcarán de forma inexorable el destino de Roma".

Alberto Monterroso, autor de 'Séneca, la sabiduría del Imperio' en 2018, con esta novela "hace realidad el viejo adagio latino 'prodesse et delectare', enseñar y deleitar al mismo tiempo, porque el disfrute literario no está reñido con el rigor histórico".

En concreto, Monterroso es Doctor en Filología Latina y actualmente ejerce como profesor de Latín y Griego en el IES 'Blas Infante' de Córdoba.

Conferenciante e investigador, ha colaborado en programas de televisión sobre Patrimonio y en el terreno de la novela histórica ha publicado 'El emperador impasible', 'La Córdoba de Claudio Marcelo' y 'Diez mujeres en la vida de Séneca'. También es autor de 'Relatos Romanos' y un ensayo titulado 'Lo que de verdad importa de la Córdoba romana'.

