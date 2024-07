Limousine, el emblema indie cordobés que ha vuelto a los escenarios tras 13 años en silencio

Desempolvar los instrumentos para que suenen al fresco. Eso es, más o menos, lo que han estado haciendo estas semanas los integrantes de Limousine, la mítica banda cordobesa, emblema del indie andaluz a principios de siglo, y que han ofrecido este sábado un concierto inesperado en el festival Al Fresco, de Pozoblanco.

El suyo era uno de los shows sorpresa de este festival, que ha cumplido nueve años. Fue Tomás Cowabunga el impulsor de esta reunión, según ha contado a Cordópolis Javi Jiménez, teclista de aquel grupo de amigos que se convirtió en referente del pop rock psicodélico.

Junto a Javi estaban Paco Beamuz a la voz, Gabriel Soriano en la guitarra, Manolo Gordillo en el bajo y Daniel Torrejimeno en la batería. Fueron parte de aquella hornada indie que salió de Córdoba entre finales de los 90 y principios de los dosmiles, junto a Deneuve, y no tardaron en fichar por el sello Mushroom Pillow, que lanzó su primer disco The Phenomenom Caravan Troupe -un disco que, curiosamente, fue publicado primero en Japón-.

A su disco debut le siguieron The Abyss You Can Reach with a Hand, en 2006, con Pedro Cantudo, Sudden Death EP (2010) y The Ultimate Final of the Mystic Heavyweights, en 2011, que puso el punto y aparte en su trayectoria.

El siguiente párrafo se ha escrito este sábado en Pozoblanco. “Cuando superamos la sorpresa inicial, yo creo que nos sentimos halagados y de manera unánime dijimos que por qué no. Sinceramente, yo nunca pensé que nos íbamos a volver a juntar para tocar”, comentaba Javier Jiménez días antes del bolo.

Los ensayos

Los ensayos para este esperado regreso han sido sorprendentemente positivos. A pesar de que tres de los miembros viven fuera de Córdoba, el grupo ha logrado reunirse y ensayar varias veces. “El primer ensayo salió relativamente bien y hemos quedado varias veces más”, dice Javier, mostrando un optimismo cauteloso.

Limousine no tiene planes de volver a tocar regularmente, pero no cierran la puerta a futuras presentaciones si surgen nuevas oportunidades. “Vamos a tocar este concierto y si nos vuelven a llamar para otro, lo mismo nos volvemos a juntar”, bromea Javier.

El setlist para su actuación en el festival Al Fresco ha sido una recreación íntegra de su primer disco, The Phenomenom Caravan Troupe. “Vamos a tocar íntegro el primer disco de inicio a fin. Así, en plan grupo famoso que vuelve”, explicaba el teclista, que añadía que, a pesar de los años y los cambios, los miembros de Limousine han mantenido vivo su amor por la música.