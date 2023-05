Javier Lacunza: “El Filigrana Fest viene a paliar un déficit histórico de Córdoba”

El Filigrana Fest se une en su primera edición al Mayo festivo con un cartel compuesto por rock, música urbana y flamenco. La primera nota del próximo fin de semana en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) la dará el artista cordobés, Subtónica, telonero de Loquillo, quien trae su gira El Rey a Córdoba.

Este centro, situado en el Parque Joyero, se ha transformado en una caja dentro del espacio diáfano habilitado para ferias y conferencias. “Teníamos varias opciones para organizar el espacio, pero lo más inteligente era crear una caja que permite poner en valor las funcionalidades del recinto”, explica el director general de ProVenue, empresa organizadora del festival, Javier Lacunza, en una conversación con Cordópolis.

“Este festival nace para poner en marcha una estructura, lo que se busca es maximizar el público”, comenta. Por ello, han apostado por concentrar los conciertos en tres días y ofrecer diversos estilos musicales. “Si tuviéramos más días, habría más géneros”, añade.

Loquillo es el cabeza de cartel del Filigrana Fest en Días de rock, el título otorgado al viernes cinco de mayo. “Es una leyenda de nuestro país y afortunadamente arrancó la gira en 2022. Ha sido sencillo traerlo”, asegura Lacunza, gracias a su estrecha relación profesional. Córdoba también tiene protagonismo, no solo por ser la sede, sino por la presencia del cantante Subtónica (Javier Estévez, exbatería de Estirpe) como telonero.

Durante el segundo día, esperan que los jóvenes disfruten de Córdoba urbana con artistas como Carmen de la Fuente, Camin, Nickzzy o Ballesteros DJ, entre otros. “Era una jornada musical que ya tenía forma previamente, pero por problemas logísticos no pudo celebrarse. Les propusimos a los artistas venir a este festival y mejorar la experiencia”, señala Lacunza.

Con De sol a sol dan paso al ritmo flamenco más actual con el cantante ilicitano, Miguel Campello, de cabeza de cartel. Además, podrán escuchar a Sami Duque o León Bravo, entre otros.

Según Lacunza, los beneficios de la creación del Filigrana Fest son múltiples y repercute en la economía y el turismo de la ciudad. “Viene a a paliar un déficit histórico que tenía Córdoba. Además generar este tipo de activos es muy importante para desestacionalizar el turismo. Yo creo que con la apertura de este centro Córdoba ha ganado y en ese sentido nosotros estamos viendo esa posibilidad de añadir todavía más contenido que genere valor social y económico”, señala.

Para Lacunza lo más importante es el análisis posterior al evento. “Tenemos que ver cómo funciona desde el punto de vista sonoro, logístico y, sobre todo, la experiencia del público y de los artistas. En función de esto se decidirán los siguientes pasos”.

La apertura de este centro se anunció en 2022, ya en aquel momento hicieron una prospección de la que ha resultado este festival de tres días que acogerá hasta cinco mil personas. Las entradas para cada uno de los días pueden adquirirse a través de la página oficial.

