India Martínez y Diana Navarro actuarán en Córdoba en el mes de octubre

La cordobesa India Martínez y la malagueña Diana Navarro ofrecerán dos conciertos en Córdoba en el mes de octubre. Las dos artistas forman parte de las novedades anunciadas en la programación cultural del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE).

En el caso de la cordobesa, actuará en el 21 de octubre en un concierto dentro de su gira Nuestro Mundo, título que da nombre a su último trabajo, presentado a finales del pasado año. En este disco incluye nuevas canciones que dan vida a alguno de los poemas de su libro Verdades a medias. Canciones que serán llevadas al directo sobre el escenario de La Axerquía. El público podrá disfrutar de ritmos latinos como la bachata y la rumba, que estarán representados dentro de su repertorio más baladista y popero. El concierto comenzará a las 21:30, y las entradas, con un precio entre los 25 y los 55 euros, estarán próximamente a la venta.

La malagueña Diana Navarro, estará en Córdoba días después. Esta lo hará en el escenario del Gran Teatro el próximo 27 de octubre, a las 20:00. En este espectáculo Diana ha querido homenajear a Concha Piquer, y al género de la copla, recreando sus temas más emblemáticos y también más desconocidos. El repertorio de canciones de este espectáculo incluye títulos tan conocidos y reconocidos como Ojos verdes, No te mires en el río, Romance de la otra , En tierra extraña, Tatuaje o No me llames Dolores. Las entradas para el concierto de Navarro también saldrán próximamente a la venta en la web del IMAE. Estas tendrán un precio entre los 12 y los 30 euros.