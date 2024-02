El gerente del IMAE denuncia “falta de cooperación y respaldo” a su labor “desde dentro y desde fuera”

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) vive un cruce de denuncias públicas entre su gerente, Carlos Aladro, y los tres directores técnicos, Ana Linares, Francisco J. Montero y Dolores Barba. Un conflicto laboral que ha llevado al cese del hasta ahora responsable de la gestión cinco meses después de que tomara posesión.

Según un escrito que se ha enviado a la concejala de Cultura y presidenta del IMAE, Isabel Albás, los representantes del personal denuncian “faltas de respeto hacia quienes ejercen las direcciones de área” por parte del gerente, así como “voces, negación al diálogo o a escuchar la opinión de los demás”.

Además, afirman que Aladro “habría difundido entre el personal informaciones falsas o comentarios despectivos sobre el equipo directivo” y le acusan de “hacer imposible, con estas actitudes, la ejecución de su trabajo”.

Ante este escrito, que todavía no ha sido facilitado al gerente, Carlos Aladro ha respondido a Cordópolis que “las difamaciones contenidas en el escrito son una grave acusación que debe ser tratada con seriedad”. “Cualquier afirmación de esta naturaleza debe ser respaldada por pruebas sólidas”, ha manifestado el todavía gerente, que ha recordado que dicha carta “no fue consensuada en una asamblea de trabajadores”, lo cual explica que “no todos los empleados están al tanto de su contenido ni la han respaldado”.

“Parece que los delegados sindicales están operando de manera unilateral, centrándose más en problemas con la dirección que en los intereses de los trabajadores”, sugiere Aladro sobre el contenido de la carta que, según aclara, sí ha acabado siendo un motivo para su cese, esto supondría “una vulneración evidente de la presunción de inocencia”.

Su relato de los últimos cinco meses en el cargo, no obstante, no oculta sus enfrentamientos con los tres directores del IMAE. “Desde el primer día que ingresé a esta institución, he enfrentado resistencia y negativas injustificadas al intentar realizar un análisis y comprender los procesos internos. Muchas personas reaccionaron de manera exagerada ante preguntas legítimas, lo que sugiere un arraigado patrimonialismo institucional. Este comportamiento ha afectado mi capacidad para contribuir de manera positiva a la institución y a la comunidad”, relata Carlos Aladro, que lamenta que “este conflicto esté desviando la atención de lo que realmente importa: brindar una cultura inclusiva y de calidad a la ciudadanía”.

Sobre los pormenores de su cese ha evitado hablar, alegando que es una cuestión que tendrán que estudiar sus abogados. Además, ha enviado el siguiente comunicado: