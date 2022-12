Fernando Tejero, nominado al Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Modelo 77'

El actor cordobés Fernando Tejero ha sido nominado como Mejor Actor de Reparto en la 37 edición de los Premios Goya por su papel en la película Modelo 77, del director andaluz Alberto Rodríguez (La isla mínima).

Fernando Tejero: "He empezado a quererme por primera vez"

El actor cordobés ha recibido su tercera nominación a estos premios, la segunda en esta categoría, donde estuvo nominado en 2008 por la película Fuera de carta. Tejero ganó el Goya a Mejor Actor Revelación en 2003 por la película Días de fútbol. En esta ocasión competirá con Diego Anido (As bestas), Luis Zahera (As bestas), Ramón Barea (Cinco lobitos) y Jesús Carroza (Modelo 77).

La Academia de Cine ha anunciado este 1 de diciembre los nominados a la 37 edición de los Premios Goya. Las actrices Blanca Portillo y Nora Navas han sido las encargadas de desvelar los finalistas de las 28 categorías. Esta edición será la primera que incluya un total de cinco nominados en cada categoría.

La fiesta del cine español se celebrará el 11 de febrero del próximo año en Sevilla, regresando a la capital andaluza tras la experiencia de 2019. Antonio de la Torre y Clara Lago serán los presentadores de la gala, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. El actor andaluz y la actriz madrileña se estrenarán como anfitriones de una gala de la que tienen sobrada experiencia como premiados.

Es el primer año que en Los Goya hay cinco candidatos. La película con más posibilidades, con 17 nominaciones, es As bestas de Sorogoyen, estrenada en uno de los mejores años que se recuerdan últimamente en la industria española. Así, entre las nominadas están obras seleccionadas y premiadas en los festivales más importantes del mundo, como Alcarrás, ganadora del último Oso de Oro de Berlín por Alcarrás, y la propio As bestas, que se llevó el Gran Prix del Festival de Tokio.

